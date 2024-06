Escavatore a fuoco, terrore nel deposito 

Le fiamme si vedevano a distanza e illuminavano la Statale 388, all’ingresso di Simaxis. Poco distante nel piazzale del deposito della Siat stavano andando a fuoco un autocarro e un escavatore. Sull’episodio, accaduto martedì notte, sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, non si esclude che qualcuno abbia voluto colpire la ditta che si occupa di sistemi di telecomunicazione e in diversi centri della provincia sta effettuando lavori per la fibra ottica.

L’allarme

Erano circa le 23 quando alla sala operativa dei vigili del fuoco è arrivata la segnalazione per un incendio a ridosso della Statale 388, alla periferia di Simaxis. All’interno del deposito della Siat in pochi minuti le fiamme hanno avvolto un escavatore posizionato su un pianale di un autocarro, parcheggiato nell’area esterna. Il fuoco si è esteso a entrambi i mezzi, era altissimo il rischio che l’incendio si propagasse ad altre attrezzature: determinante l’intervento dei pompieri che hanno dovuto lavorare a lungo per domare l’incendio ed evitare guai più grossi.

Le indagini

I vigili del fuoco inoltre hanno avviato accertamenti per cercare eventuali elementi utili a chiarire le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, sono stati sentiti i titolari della ditta e sono stati acquisiti i filmati del sistema di videosorveglianza. Le indagini vanno avanti, al momento non si esclude nessuna ipotesi né quella del guasto (anche se sembra strano che il mezzo abbia preso fuoco dopo che era fermo da diverse ore in una serata di pioggia) né quella di un avvertimento. Qualcuno potrebbe aver voluto mandare un messaggio all’azienda che si sta occupando di diversi lavori e manutenzioni in provincia di Oristano. Maggiori certezze potrebbero arrivare nelle prossime ore grazie al lavoro delle forze dell’ordine.

Qualche settimana fa un attentato incendiario era stato messo a segno a Tadasuni.

