Escape room digitali, una app fatta in città   

Si chiama “E-scape”, l’app che promuove l’apprendimento e la crescita personale attraverso la metodologia delle escape room digitali nata in città.

Inventate in Giappone nel 2008 da Takao Katoe, le escape room sono divenute in poco tempo uno dei giochi di ruolo più popolari al mondo. Per raggiungere l’obiettivo del gioco, uscire dalla stanza, i concorrenti devono possedere o sviluppare abilità quali intuito, creatività, lucidità, resistenza allo stress.

L’app riproduce un’escape room digitale, con la quale gli utenti potranno cimentarsi in giochi formativi e percorsi d’apprendimento. Molteplici i campi d’applicazione dell’app che attualmente tratta i seguenti argomenti: contrasto a disordini alimentari, depressione e ansia; correzione di disturbi comportamentali. L’escape room si suddivide in 4 stanze con enigmi, problemi logici da risolvere. Il tutto per contribuire a sviluppare empatia e spirito di comprensione per coloro che sono intorno a noi. Il progetto è stato realizzato dall’organizzazione sarda Tdm 2000 International, in collaborazione GeoClube (Portogallo), Global citizens academy (Lituania), Shokkin group (Estonia), Media Creativa (Spagna) e Ingenious Knowledge (Germania), ha dato vita al progetto “E-Scape”, acronimo di Exploring supportive creative alternative paths for education.

La app sarà presentata martedì alle 10 nella sala conferenze della Mem. All’incontro interverrà l’assessora alla Cultura del Comune Maria Dolores Picciau. Il progetto E-Scape ha avuto una durata di due anni ed è un progetto di partenariato strategico nel campo della gioventù cofinanziato dal programma Erasmus plus della Commissione europea.

