Weekend.
10 ottobre 2025 alle 00:25

Escape party, djset e la festa della birra  

Weekend ricco di appuntamenti in città.

Oggi escape party al Caffè De Candia: i dj sono Meloni e JFK (house). Al Bacan afrohouse di Agostinelli, live di Rovelli, a seguire house con Tixi. Friends Party: live e poi dance ’90 e 2000 allo Zeroquaranta con il dj Testa. Bye Bye Summer all’Azul: in consolle dj Casu, Cozzolino e Bacchi (hits/latino). Al Colonial di Palazzo Doglio, selezioni funky di Luma. La musica house di Alex Contu è al Flower Park. Party Revival ‘70/80 alla Special Car con i Cuccureddu’s Dreams e il dj Bob Sciantekler.

Domani torna il format Housebox nel giardino del Good con i dj Fendi, Zonnedda e Busonera. Ginger Beat, nuovo appuntamento preserata al Ginger con musica latina e dance. Riapre la discoteca Room con la consolle affidata ai dj Matthew, Carrus, B-Miken e Piana (hits/afrohouse/latino). Per il pubblico over 40, si balla anche allo Zeroquaranta con preserata latino poi dance con dj Testa. Guax e la sua happy music è al Flower Park. Superclub alla Marinella con i dischi house dei dj Leoni, Farigu e Siddi. Fuori città, al Campidarte Dub&Drum dal pomeriggio. Riapre lo Tsunami, con il format latino Papi Chulo. I dj sono Roly, Manolo, Serra, Gabri M.

Domenica festa della Birra a Palazzo Doglio. Dalle 12 musica live e djset. Torna la Pailotte dal pomeriggio. Mixano i dj Meloni, JFK e Laddo (house/elettronica). Si balla reggaeton al Sea Flower, i dj sono Fueghito e Barber. Sunset al Bacan con il dj set Vision of Tomorrow di Mr Bizz (deep melodic house). Musica anche alla Marinella: afternon party con dj Siddi (house), a seguire I love reggaeton con Roly. Alla Tattoo convention After party serale con i dj Piraz, e Tixi e D-Spe.

