Escalation di spaccate e furti in centro 

La vetrina distrutta di un bar di via Cavaro per rubare pochi euro, ma anche quella mandata in frantumi in via Machiavelli per assaltare un beauty center. Non solo. All’escalation notturna delle “spaccate” nel quartiere San Michele si conta anche un tentativo di furto andato a vuoto in un’agenzia di assicurazioni di via Giudice Guglielmo e un danneggiamento in via Goldoni.

Le spaccate

Danni per oltre un migliaio di euro a fronte di un bottino di pochi spicci sono il bilancio del colpo al Qubik Caffè all’angolo tra via Cavaro e via Boiardo. Il ladri sono entrati in azione verso le tre del mattino, aprendosi un varco nella grande vetrina del bar. Una volta dentro hanno portato via le monete che si trovavano in cassa. «Sappiamo che ci sono stati altri colpi durante la notte», chiarisce uno dei dipendenti, «è venuta la polizia a fare i rilievi, ora aspettiamo». Di primo mattino, il titolare Stefano Oggianu ed i ragazzi che lavorano nell’esercizio pubblico si sono rimboccati le maniche per mettere in sicurezza il vetro con dei pannelli di legno, così da poter aprire per le colazioni ed evitare che il danno diventasse ancora maggiore per il mancato incasso del sabato mattina. Poche ore prima, una identica spaccata era stata messa a segno in via Machiavelli, questa volta ai danni della vetrata di un centro estetico. Anche qui i danni sono stati ingenti. Furto, questa volta tentato, anche in via Goldoni in un centro servizi, ma i ladri non si sono fermati a San Benedetto. Anche nel rione Fonsarda, in via Giudice Guglielmo, i malviventi nel cuore della notte hanno provato ad entrare in una filiale di un’agenzia di assicurazioni. Di certo qualcosa è andato storto, visto che alla fine si sono dileguati senza portare via nulla.

Escalation di furti

Ma quelli compiuti nella notte tra venerdì e sabato sono solo gli ultimi di una lunga serie di furti e danneggiamenti compiuti negli stessi quartieri nel giro di poche settimane, tanto che ormai i titolari delle attività si chiedono a chi toccherà nei prossimi giorni. Di recente i ladri hanno preso di mira una farmacia sempre nella stessa zona, ma anche altre attività hanno registrato danni per i tentativi di effrazione. Nonostante le numerose telecamere presenti a San Benedetto i malviventi non sarebbero stati ancora individuati. Ora bisognerà attendere l’esito delle indagini per capire se la polizia riuscirà a dare un nome a chi, anche solo per rubare pochi spiccioli, si lascia alle spalle danni per migliaia di euro.