Escalaplano, fondi fantasma e opere in stand by 

Soldi che non arrivano e opere mai realizzate. A Escalaplano il sindaco Marco Lampis ha le idee chiare: «Sono due i problemi chiave e due le soluzioni. Il primo riguarda la vecchia condotta che dalla sorgente di Cracallas porta l’acqua nell’abitato: è in cemento e attraversa terreni privati. Se c’è un allaccio abusivo o una perdita come faccio a scoprirlo? Nel 2023 è stato finanziato con 850mila euro un progetto per sostituirla con una nuova che passi accanto alla strada comunale, ma i soldi non sono ancora arrivati».

Il secondo problema riguarda i pozzi. «A luglio, in piena crisi, ho chiesto un tavolo tecnico con tutti gli enti interessati. Il punto è questo: l’acquedotto, come quello del vicino paese di Perdasdefogu, è collegato alla diga sul fiume Flumineddu: quando c’è bisogno, e quest’anno è capitato già ad aprile, si apre per consentire dei rilasci. Il fatto è che si tratta di un corso d’acqua a carattere torrentizio che corre fino all’area pozzi dalla quale poi si alimentano le stazioni di Escalaplano e Perdasdefogu. Ho chiesto che venisse realizzata una condotta otto chilometri per incanalare l’acqua senza necessità di inondare il fiume ogni volta che il paese rischia di restare a secco. Mi è stato detto che non è una proposta attuabile, che il piano regionale prevede per Escalaplano l’approvvigionamento dal sistema Mulargia con una condotta di 20 chilometri. Mi chiedo: perché realizzare una condotta di 20 chilometri quando ne basta una di 8? E poi chissà quando questo piano diventerà realtà». ( m. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA