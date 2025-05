Escalaplano e Villasalto restano senza linea telefonica 

I sindaci di Escalaplano , Marco Lampis e di Villasalto , Leonardo Usai, denunciano pubblicamente il perdurare, ormai da settimane, dei disservizi causati dalla totale assenza di segnale di telefonia mobile e internet. Nessun segnale, zero connessione. Per chiamare qualcuno, gli abitanti devono salire in altura e sperare che il telefono agganci qualche ripetitore lontano.

Gli abitanti di Escalaplano e Villasalto, mentre si realizza la rete telematica a banda larga, sono costretti a tornare la cavo di rame per poter comunicare telefonicamente e possono farlo solo da casa loro.

A Villasalto la situazione è critica: la rete non funziona nemmeno in uffici fondamentali come Poste, banca, farmacia e Comune. Un paradosso che colpisce due comunità già isolate da strade difficili e collegamenti lenti per raggiungere l'area vasta di Cagliari. E mentre si parla tanto di contrasto allo spopolamento, chi resta nei territori interni si trova spesso abbandonato.

«Si investe sulla fibra – dicono i sindaci – ma si dimentica la copertura mobile, essenziale per chi lavora o vive fuori dai centri abitati». Escalaplano, poi, ha una copertura telefonica sotto il 60% anche nei giorni “buoni”. Il suo territorio si estende su altipiani e vallate, dove una sola antenna non basta. La proposta? Riattivare l’impianto dismesso di Is Casadas, lungo la strada per Ballao o installarne uno nuovo. Il sindaco di Villasalto denuncia anche come le sue proteste e richieste di solleciti siano cadute nel vuoto nonostante l'invio di Pec rimaste senza risposta. (s. m.)

