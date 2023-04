Esauriti i posti cabina a luglio 

Esauriti i posti in cabina per i viaggi di fine luglio sulla rotta Civitavecchia-Arbatax. Sul traghetto Grimaldi resta soltanto l’opzione “poltrona”. È una delle conferme sull’annunciato boom di vacanzieri. Una famiglia di quattro persone che, oggi, volesse prenotare un soggiorno da queste parti imbarcandosi dal porto laziale, l’unico collegamento rimasto attivo dopo la soppressione della rotta di Genova, spenderebbe 496,76 euro. La simulazione dei viaggi è condotta su una famiglia con due adulti e due bambini (3-11 anni) che s’imbarca il 25 luglio alle 20 da Civitavecchia (rientro da Arbatax alle 2 del mattino del primo agosto successivo), prenotando 2 poltrone e posto auto (Jeep Renegade).

Un’odissea

Al viaggio in nave non ci sono alternative per sbarcare direttamente in Ogliastra. Almeno per il momento, visto che per il 9 maggio il Consorzio industriale ha annunciato, comunicandolo alla Provincia di Nuoro, l’apertura dell’aeroporto inattivo dal 2011. Per ora i ragionamenti di un potenziale turista che aspira a trascorrere un periodo di ferie nella terra della longevità sono limitati alla traversata in traghetto (sempre che non decida di sbarcare in aereo nei tre scali dell’Isola e poi spostarsi con auto a noleggio). Per chi arrivasse dal nord Italia è d’obbligo lo sbarco nei porti di Olbia, Golfo Aranci o Porto Torres. Da una delle tre sedi portuali poi inizierebbe il viaggio prima sulla 131 o sulla 125 e poi il calvario nei tornanti della strada provinciale 27.

Il borsino

Oltre i costi di trasporto la famiglia di quattro persone deve prenotare un alloggio in una delle tante strutture ricettive. Ad esempio un resort di Arbatax. Dove, per sei giorni di permanenza con servizio di mezza pensione, la spesa minima è 1.680 euro. Che, sommati ai 496,76 del traghetto, portano a un esborso di 2.176,76 euro. Con tutte le altre spese annesse al viaggio la famiglia di quattro persone che sceglie l’Ogliastra per la sua vacanza di una settimana scarsa dovrebbe preventivare una spesa non inferiore ai 2.500 euro. Una sforbiciata ai costi la garantirebbe la scelta di un alloggio alternativo al resort. Nonostante gli aumenti, c’è anche chi vuole conservare lo stesso tariffario dello scorso anno. «Tutto invariato come nel 2022. I prezzi degli ombrelloni resteranno tali e quali», assicura Antonio Ladu, 31 anni, proprietario dell’area attrezzata di Foxi Lioni, sul litorale di Tortolì.