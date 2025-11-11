Esattori esterni per la lotta all’evasione 

Il venti per cento circa dei selargini non paga i tributi, Tari e Imu in testa.

Un livello di evasione che di fatto comporta un mancato incasso di oltre 1 milione in media ogni anno, tanto che il Comune ha deciso di ricorrere a una società esterna che per i prossimi tre anni - con la possibilità di proroga biennale - supporterà gli uffici del settore Tributi del Municipio nella riscossione delle tasse e nel recupero delle somme dovute e mai versate negli ultimi anni.

«L’obiettivo è far pagare tutti e riuscire a ridurre la pressione fiscale per l’intera popolazione», sottolinea l’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu.

I soldi recuperati

Negli ultimi tre anni il Comune ha recuperato quasi 1 milione e 200mila euro di evasione - fra Tari, Imu e canone unico patrimoniale per le insegne pubblicitarie - una riscossione media all’anno di 400mila euro circa. «Ci sono cittadini che non hanno mai pagato la tassa sui rifiuti, l’obiettivo è scovarli per ripartire la spesa del servizio su tutti i selargini», spiega l’assessore. «Abbiamo una media di evasione che si aggira intorno al venti per cento all’anno, in linea con altre città del circondario. Circa 1 milione di euro che il Comune dovrebbe incassare ma che di fatto mancano all’appello nel bilancio», sottolinea Porqueddu, «risorse preziose da utilizzare per altri servizi e che invece come ente siamo costretti a investire per coprire il mancato introito».

La mappatura

Il bando è stato pubblicato nei giorni scorsi. Trenta giorni di tempo per l’affidamento, poi entrerà in azione una società esterna che avrà anche il compito di mappare tutte utenze, comprese quelle fantasma. «Un’esigenza a cui stiamo lavorando da tempo, stavolta con un progetto pluriennale che ci consentirà di dare continuità all’azione condivisa con il lavoro portato avanti dai nostri uffici», spiega l’assessore.

Tari e Imu

Recupero evasione concentrata sulla Tari, ma non solo. «Verrà fatto un censimento della città, fondamentale per avere una conoscenza precisa e puntuale del territorio», dice ancora l’esponente della Giunta Concu. Le verifiche a tappeto serviranno anche per mappare i contribuenti Imu, l’altra fetta dell’evasione che si concentra in città. «Non è una caccia alle streghe, è semplicemente doveroso recuperare i tributi non versati da parte di alcuni altrimenti si continua a far pagare solo i cittadini diligenti e onesti anche per cercare di alleggerire le bollette alle famiglie. Ovviamente chi si trova in difficoltà economiche», precisa l’assessore Porqueddu, «viene aiutato tramite i Servizi sociali, coloro che invece hanno la possibilità di pagare devono dare il loro contributo per spalmare il costo del servizio».

