Esasperati per il cantiere in abbandono 

Erbacce alte, materiale edile lasciato in cantiere e nessun movimento di operai. «Da tempo non si vede nessuno. O meglio, ogni due mesi arrivano un paio di operai, portano materiale edile fanno qualcosa e poi spariscono. Ci hanno tolto uno degli spazi verdi del quartiere dove far giocare i nostri figli, dove gli anziani leggono il giornale, ci hanno lasciato un cantiere abbandonato».

Lo sfogo è quello di alcuni residenti tra via Toscana e via Lazio, che chiedono si concluda al più presto la riqualificazione della piazza alle spalle della piscina comunale di via Lazio. La data di fine lavori da parte della società appaltatrice, la Pegaso Costruzioni srl di Brolo, in provincia di Mestre, stando alle indicazioni del cartello, doveva essere luglio di un anno fa. Ma la conclusione pare lontana. A confermare i gravi ritardi l’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Beccu: «Stanno lavorando molto a rilento, stiamo chiedendo di accelerare. Purtroppo hanno interrotto per causa del Covid. Si tratta di un intervento della stessa tipologia delle riqualificazioni di piazza Veneto e quella del Coni già completate. L’obiettivo dell’amministrazione è consegnare al più presto ai cittadini la piazza. Non manca molto i lavori sono quasi finiti, il grosso è già fatto».

