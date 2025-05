Esami medici per 170 persone 

Quattro giornate di screening ecografico, 170 cittadini visitati e 38 casi da approfondire: è il bilancio dell’iniziativa “Aprile mese della prevenzione”, promossa da Anteas Medio Campidano a Guspini. Le visite, effettuate nei locali dell’Avis dai medici dell’Associazione medici della prevenzione, sono state interamente finanziate da Anteas tramite donazioni. Ora l’associazione lancia un appello: «Vogliamo continuare, ma serve più attenzione e sostegno, anche economico, sia dai cittadini sia dal Comune», afferma la presidente Rossella Casu: «In altri centri, come Arbus e Terralba, le giornate sono promosse dai Comuni».

Il vicepresidente Giorgio Tuveri aggiunge: «Stiamo per firmare una convenzione con il Comune che prevede contributi per il trasporto solidale e partecipazione economica a iniziative come questa». (g. g. s.)

