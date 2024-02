Esami ed ecografia  per i forti bevitori 

Cos’è la steatoepatite alcolica?

È una condizione clinica caratterizzata da infiammazione cronica del fegato dovuta ad accumulo di grasso nelle cellule epatiche quale conseguenza dell’assunzione di alcol. È tra le malattie croniche del fegato più comuni e la causa più frequente di cirrosi in Europa. È una malattia subdola e asintomatica sino alle fasi più avanzate, per cui spesso la si diagnostica solo quando ci sono complicanze come cirrosi o tumore del fegato. I consumatori di più di due bevande alcoliche al giorno per almeno un anno si sottopongano a screening con esami di laboratorio ed ecografia addome. L’astinenza da alcol è il cardine della terapia.