Esami e prestazioni, il cortocircuito del nuovo tariffario  

Tariffe ridimensionate, doppio binario perché le decisioni sono state adottate l’ultimo giorno utile, nessun accordo con gli addetti ai lavori e solito malumore e caos (anche) nella sanità convenzionata. Quando domani ripartirà l’attività dopo le feste, i pazienti che si rivolgeranno ai laboratori per un esame in molti casi si sentiranno rispondere “no”. Perché la delibera della Regione sul nuovo nomenclatore è operativa dal 30 dicembre scorso, e allo stato attuale nessuna struttura privata potrebbe “leggere” i nuovi codici, «perché siamo accreditati con i vecchi», spiegano gli operatori, «mentre i medici di base hanno già il nuovo tariffario». Dunque, le prestazioni si potranno eseguire soltanto in ospedale – avvertono – e ancora una volta ci saranno inevitabili ripercussioni sulle liste d’attesa.

Il percorso

Il ministero della Salute ha emanato il nuovo tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica, cioè le cure e le prestazioni garantite ai cittadini dal Servizio sanitario nazionale, già contestato dagli erogatori perché introduce nuovi Lea senza incrementare le risorse per finanziarli. «Le tariffe non tengono conto dell’incremento dei costi e delle difficoltà operative causate dalla pandemia e dalla crisi economica», hanno sottolineato le imprese della sanità privata, «non è stata garantita una rappresentazione adeguata dei costi reali e delle esigenze delle strutture sanitarie accreditate». Questo in tutta Italia e, per quanto riguarda l’Isola, «abbiamo una commissione paritetica ad hoc che avrebbe dovuto scrivere il nomenclatore regionale», spiega Enrico Tinti, presidente di Federlab, «ma poiché non si è riunita in tempo a causa della mancata nomina dei rappresentanti della parte pubblica, si è fatta una media aritmetica per stilare un nostro tariffario, e siamo stati costretti ad accettarlo, come soluzione temporanea».

Le cifre

Il fatto è che a parte il corto circuito dovuto ai tempi, le tariffe «sono state abbattute di circa il 15-20%», prosegue Tinti, «cioè alcune prestazioni sono sotto-remunerate rispetto al costo, quindi molti decideranno di non eseguirle».

Qualche esempio: per il psa reflex (un test per lo stato di salute della prostata) se il risultato supera i 2,5 bisogna eseguire anche il “free” e il rimborso sarà di 12,39 euro, mentre prima veniva pagato 12,65 per 2, cioè quindi 25,30 euro. Oppure: la ricerca del sangue occulto viene remunerata 4,07 euro, sia su un singolo campione che su tre, come normalmente si fa.

La richiesta

Un mese fa l’avvocato Stefano Porcu, a nome delle sigle più rappresentative della sanità privata – Confapi, Mednet, Sapmi e Federlab – ha inviato una nota all’assessorato alla sanità chiedendo un incontro urgente per discutere dei problemi delle strutture convenzionate e proporre un piano per l’azzeramento dei tempi d’attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, da attuare con l’incremento del 20% del budget annuo, da 64.434.479 euro a 77.321.374 (questo il fabbisogno calcolato sulla base dei dati sulle liste). Una richiesta caldeggiata anche da diversi consiglieri regionali, sia di maggioranza che di opposizione, ma che fino a oggi non ha avuto nessuna risposta.

RIPRODUZIONE RISERVATA