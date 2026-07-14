Esami di maturità, 8 studenti del paese chiudono con cento 

Sono quattro i diplomati che hanno conseguito il massimo dei voti al Liceo “Emilio Lussu” di Sant'Antioco. Dei 76 studenti e studentesse che hanno affrontato l'esame di maturità, distribuiti nelle cinque classi quinte dell'istituto, quattro hanno ottenuto il diploma con 100 centesimi. Tra loro spicca Samuele Scano, della classe quinta D a indirizzo linguistico, che ha conseguito anche la lode. Con lui, 100 centesimi anche per Sara Orgiana. Ai due studenti di Sant’Antioco, sempre in quinta D, il massimo dei voti se lo è aggiudicato Alessia Pala di Sant’Anna Arresi. Anche in quinta E (artistico design) un 100 pieno è andato a Chiara Pintus di Carloforte. Nell’insieme eccelle l’indirizzo linguistico. Per i ragazzi dello Scientifico invece, si sarebbe registrato un cedimento nella prova scritta di matematica che ha poi inciso sulla valutazione finale complessiva. «Congratulazioni a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti, 100 e 100 e lode - ha dichiarato l'assessore alla Cultura, Luca Mereu - questo importante traguardo è il frutto dell'impegno, della costanza e del sacrificio, condiviso con le famiglie e con il prezioso lavoro dei docenti. Questi ragazzi sono motivo di orgoglio per l'intera comunità. A loro l’augurio di proseguire il proprio percorso con entusiasmo, curiosità e determinazione». Ai numeri uno del Lussu si aggiungono i migliori diplomati del paese nelle scuole del territorio: Sara Basciu e Sara Galassi, 100 per entrambe al Liceo Classico Gramsci Amaldi di Carbonia e Ludovico Schiffino (relazioni internazionali) e Francesca Pistori (enogastronomico), 100 al Beccaria-Loi.

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