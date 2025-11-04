Esami del Dna, nuova proroga in arrivo 

Potrebbe slittare al nuovo anno l’udienza per l’incidente probatorio, prevista per l’11 dicembre, nella quale i colonnelli del Ris, Andrea Berti e Marco Palanca, dovranno illustrare al giudice Giorgio Altieri l’esito della perizia sui reperti biologici trovati nei vestiti di Manuela Murgia, la 16enne trovata morta il 5 febbraio 1995 nel canyon di Tuvixeddu. Gli esami di laboratorio degli specialisti dell’Arma non sono ancora terminati, dunque potrebbe essere necessaria una ulteriore proroga dopo quella concessa a settembre.

Gli esami

Per ora le bocche restano cucite sull'esito degli accertamenti, ma sembra ormai essere escluso che un reperto maschile integro (un pelo) trovato nei vestiti della donna sia riconducibile all’ex fidanzato Enrico Astero, oggi 54enne, indagato per omicidio. Il caso, dopo essere stato archiviato due volte per morte accidentale o suicidio, è stato riaperto tra febbraio e marzo scorso, dopo una consulenza medico-legale presentata dai familiari della giovane firmata dal docente universitario Roberto Demontis. Nel documenti si parla anche di un rapporto sessuale energico prima della morte, mentre trent’anni fa, altri due docenti dell’Ateneo cittadino incaricati dalla Procura (Francesco Paribello e Giuseppe Santa Cruz), avevano invece concluso che non vi fossero tracce di violenza. Un’altra ventina di reperti biologici trovati sui vestiti della ragazza sono ancora al vaglio del Ris che stanno procedendo all’amplificazione delle tracce per verificare se vi siano compatibilità con l’indagato. Anche i familiari stretti di Manuela Murgia hanno depositato il proprio profilo genetico per effettuare i confronti chiesti dal giudice.

Gli esperti

All’incidente probatorio stanno prendendo parte anche due big delle analisi forensi: il generale Luciano Garofano (ex Ris di Parma), nominato dalla difesa, e il genetista di fama mondiale Emiliano Giardina, scelto dalla famiglia. Entrambi stanno seguendo da vicino le analisi dei Ris, sui vestiti, poi si confronteranno con i militari nel corso dell’udienza di incidente probatorio davanti al giudice Altieri. Per il momento, dunque, tutto è ancora incerto, anche perché i reperti biologici da analizzare sono tanti: completato l’esame dei vestiti erano state trovate un’ottantina di tracce, mentre quelle potenzialmente maschili erano una ventina. Proprio il primo esame di questi reperti avrebbe fatto emergere una curiosità: sarebbero compatibili sia con la vittima che con l’indagato, ma questo non perché ci sia stato un mescolamento dei profili biologici, ma perché il numero di elementi sarebbe talmente basso da essere comune a grandi masse di esseri umani.

