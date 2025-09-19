Esame Ternana per la Torres 

sassari. Protagoniste nella stagione passata della corsa al primato, vinta poi dalla Virtus Entella, in questo campionato Torres e Ternana cercano strade nuove: dal punto di vista tecnico i rossoblù, da quello societario gli umbri. È comunque un match importante per entrambe quello che si disputa oggi alle 15 nello stadio “Vanni Sanna”. I sassaresi cercano una vittoria che manca da tre turni (1-0 col Pontedera); i rivali il tris che, dopo i successi contro Rimini e Carpi, li rilancerebbe nelle zone da podio.

Il tecnico di casa Michele Pazienza fa il punto della situazione per il primo dei tre incontri che caratterizzeranno la otto giorni della Torres, impegnata martedì sul campo della Juventus Next Gen e sabato prossimo in casa contro l’Ascoli. Oltretutto dopo questo turno ce ne sarà un altro tra le mura amiche contro la Sambenedettese. Un ciclo casalingo che può dare solidità alla classifica oppure acuire i disagi dei rossoblù in questo avvio di campionato.

Mister, contro la Ternana che gara sarà da un punto di vista mentale?

«Loro sono sicuramente più carichi. Vengono da due vittorie dopo due belle prestazioni e non credo che la situazione societaria abbia influito prima e influisca ora che sono cambiati i vertici, perché i giocatori sono professionisti e vanno in campo pensando solo alla gara. Noi col Bra abbiamo sicuramente reagito rispetto alla partita persa in casa contro la Pianese ma non abbiamo raccolto per quanto costruito. Comunque ho visto una squadra che ha voluto dimostrare di non essere quella della partita di Sassari».

E dal punto di vista tecnico e tattico cosa si aspetta?

«È una squadra ben attrezzata e il loro tecnico, Fabio Liverani, è un lusso per la categoria e non lo dico solo perché siamo stati in squadra insieme ed è mio amico. Quando giochi poi contro formazioni che hanno un sistema di gioco simile al tuo sono fondamentali i duelli, soprattutto in mezzo al campo, perché ti consentono di ripartire con l’azione. Dobbiamo stare attenti sulle seconde palle perché sono quelle che spostano gli equilibri di una partita. E soprattutto dobbiamo tenere alto il ritmo perché siamo una squadra giovane. Le difficoltà della gara sono tante ma ci siamo preparati al meglio».

Quanto manca alla Torres che si aspetta Pazienza?

«Non è un discorso della mia Torres o di quello che mi aspetto, perché la Torres è di tutti. È importante che diventi presto una squadra arrembante, che lotti su tutti i palloni a prescindere dall’avversaria, che faccia innamorare i tifosi e tutti quelli che si fanno tanti chilometri per vederla».

Nell’assegnazione dei numeri di maglia c’è pure l’esterno Zambataro: è stato reintegrato?

«Sì. Faceva parte già del progetto ma poi c’è stata la possibilità che partisse e lui ha gestito male la situazione. Abbiamo avuto un confronto, ci siamo chiariti ed è stato reintegrato. Ora cercheremo di sfruttare le sue caratteristiche».

Combinazione: reintegrato proprio contro la Ternana, la squadra dove sarebbe dovuto andare.

«Sono i casi del calcio. E chissà che...».

