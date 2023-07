Esame speciale a suon di musica 

Quando la musica diventa strumento didattico per studenti con bisogni educativi speciali, nascono nuovi modelli di conoscenza e integrazione.

È il percorso scolastico intrapreso dalla classe quinta G del corso Agrario dell’Istituto Satta di Macomer e culminato nei giorni scorsi con un esame di maturità all’insegna dell’inclusività per uno studente diversamente abile.

Barriere

«È stata una nostra idea – spiegano le docenti Filomena Colleo e Rita Porcu – per abbattere le barriere e far vivere al meglio l’esame a uno dei nostri studenti con disabilità intellettiva. La musica infatti è un linguaggio universale in grado di mettere in comunicazione anche mondi apparentemente distanti tra loro e noi lo abbiamo constatato durante l’esame».

Il giovane neo diplomato, che ha scelto di restare anonimo, ha così potuto esprimere al meglio le sue attitudini e competenze, attraverso l’esplorazione della sua emotività: «Mentre suono provo felicità e l’ho provata anche il giorno dell’esame. Suonare mi fa sentire a mio agio con gli altri. In ogni posto in cui vado porto sempre l’organetto con me e sono felice. Lo considero un buon metodo di inclusione e integrazione. Ringrazio la scuola e gli insegnanti per avermi fatto stare bene».

Nel nome di Grazia

Un esame dedicato alle tradizioni popolari. «Dopo aver esposto i diversi argomenti e il lavoro su Grazia Deledda – racconta l’insegnate Colleo – lo studente, attraverso un collegamento con le tradizioni popolari ben descritte nell’opera “Canne al vento”, ha espresso la sua emotività attraverso la musica tradizionale sarda suonando un pezzo di “Sa Danza” con l'organetto. Il giovane alunno ha così concluso il suo percorso di studi nel migliore dei modi». Un viaggio nelle emozioni. «Un anno scolastico intenso – raccontano gli studenti – fatto di risate e di momenti di rabbia, di gioie e delusioni, e la musica era sempre con noi. Momenti in cui nessuno rimaneva escluso. Non poteva mancare la musica con l’organetto del nostro compagno, mentre noi ballavamo intorno a lui il ballo sardo». Un’idea da riproporre. «È grazie alla musica a scuola – concludono le insegnanti – che siamo riusciti ad esplorare l'emotività dell'alunno, scoprire la dimensione interiore e sviluppare e affinare la sua affettività».

