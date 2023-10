Esame Real per il Napoli 

«Venire nella città di Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi». Parole nette, quelle di Victor Osimhen, che decide di scendere in campo in prima persona nella querelle nata con il club per il video postato dal Napoli e poi rimosso con cui veniva preso in giro per l’errore dal dischetto a Bologna. Una tensione, tra il calciatore e la società, che però Osimhen non vuole che monti anche con i napoletani, così come con i tifosi di altre squadre che sui social ora danno del razzista ai partenopei. E il gol di sabato contro il Lecce dell’attaccante potrebbe essere una piccola liberazione per trovare un po’ di serenità in vista della delicata super sfida di domani (ore 21 al Maradona) contro il Real Madrid.

Il bomber ha scritto su Instagram di amare la gente di Napoli, per far capire che togliere dai social le sue foto in maglia azzurra è una risposta di distanza rispetto al club, non ai tifosi: «La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l'anima, e l'amore per la maglia è incrollabile».

Sullo sfondo c'è sempre il ricordo degli incontri estivi del presidente De Laurentiis con il manager Calenda, che forse non hanno portato a un accordo soddisfacente, ma ora Osimhen è desideroso soprattutto di mettere le cose a posto con i napoletani, quei tifosi che nel match con l'Udinese al Maradona hanno esposto uno striscione eloquente: «Oltre ogni singolo comportamento il rispetto per la maglia resta il primo comandamento». Ma la vita e il circo del calcio vanno avanti e allora Osimhen, con in vista, domani, il match europeo contro il Real Madrid, vuole far capire senza equivoci di essere e di sentirsi vicino ai napoletani: «Le accuse contro il popolo di Napoli», scrive l'attaccante nella storia su Instagram, «sono false. Ho tanti amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana. Forza Napoli sempre».

