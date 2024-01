Esame Lazio a Roma per la Primavera 

Oggi scende in campo anche la Primavera di Pisacane. I baby rossoblù sfidano alle 11 la Lazio a Formello. La formazione under 19, galvanizzata dal successo in rimonta con il Sassuolo, cerca la seconda vittoria consecutiva contro i biancocelesti che, in settimana, hanno conquistato la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, mettendosi così alle spalle il pesante ko rimediato nell’ultimo turno di campionato con la capolista Inter (6-2). Pisacane dovrà fare a meno di Kingstone e Vinciguerra, entrambi alla prima convocazione tra i grandi. Le soluzioni, però, non mancano e il tecnico della Primavera dovrebbe affidare le chiavi dell’attacco al tandem Konate-Achour. A parte il reparto offensivo, rispetto all’ultima gara non dovrebbero esserci ulteriori novità di formazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA