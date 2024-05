Esame internazionale per l’Under 16 rossoblù 

Appuntamento alla Domus domani per il Trofeo Medianet, che vedrà in campo sei squadre Under-16 in una manifestazione di livello internazionale. In campo si vedranno alcuni fra i migliori atleti sardi, ma anche giovanissimi provenienti dall'Italia e dall'estero. A contendersi il titolo saranno il Cagliari, l'Alghero e la Rappresentativa LND Sardegna per l'Isola, poi il Club Milano e il Mazzo di Rho dalla Lombardia e infine il FC Rueil Malmaison dalla Francia. Un appuntamento che conclude la stagione 2023-2024 in maniera molto competitiva, mettendo a confronto giovani atleti di diverse nazionalità in una bella giornata di sport. L'inizio sarà alle 9.30, con la chiusura alle 17.30: stadio aperto per le delegazioni delle sei squadre partecipanti e la stampa accreditata.

Il format

Il Trofeo Medianet prevede una prima fase con un doppio triangolare e tre sfide secche che daranno la classifica finale. «Per i nostri ragazzi è un’occasione preziosissima di confrontarsi con coetanei di alto livello, che arrivano da esperienze e scuole calcistiche differenti», le parole di Bernardo Mereu, responsabile del settore giovanile del Cagliari. «In generale, il confronto è sempre fondamentale e tornei di questo respiro agevolano il miglioramento nel percorso di crescita dei ragazzi. Sarà una bella giornata di sport, di maturazione tecnica ma di stimolo alle relazioni interpersonali. Per questo ringrazio tutta la macchina organizzativa e il partner Medianet che l’ha reso possibile». Pierpaolo Puddu, Ceo di Medianet, evidenzia come l'azienda che opera nel settore delle telecomunicazioni sia lieta di organizzare l'evento: «Col Cagliari Calcio condividiamo i valori dello sport, il senso di appartenenza alla nostra terra e l’impegno a far crescere ed emergere i giovani che ne fanno parte».

