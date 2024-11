Esame francese per gli Azzurrini 

Empoli. Esattamente un mese dopo la qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria, la Nazionale Under 21 ricomincia la marcia di avvicinamento a Slovacchia 2025. Blindato un posto tra le 16 squadre più forti del Vecchio Continente, gli azzurrini a Empoli (alle 16.15) affrontano la Francia nella prima di due amichevoli ravvicinate (martedì la seconda a La Spezia contro l'Ucraina). Occasioni, per Carmine Nunziata, per iniziare a pensare a quello che sarà il gruppo che a giugno andrà a giocarsi il titolo.

Parla il tecnico

«In questi tre giorni abbiamo lavorato bene», le parole del tecnico nella conferenza stampa della vigilia. «Per quello che riguarda gli avversari, troviamo una squadra forte, una delle migliori d'Europa. La Francia ha tanto talento e una rosa ampia, ma non provo invidia: penso di avere anche io una squadra forte, che ha dei valori morali importanti. Preferisco i miei, a cui chiedo continuità nel cammino per arrivare all'Europeo in una forma ottimale per disputare un grande torneo». A prescindere dall'avversario, Nunziata non vuole vedere cambiamenti nell'atteggiamento dei suoi: «La nostra filosofia resta quella: pressione alta, costruzione. E quella filosofia vogliamo confermarla. Ogni partita, poi, ha una storia a sé: ci sono momenti in cui si riesce a dominare il gioco, ma ci saranno anche momenti in cui servirà difendere». Inizialmente convocato in Under 20 per le gare contro Polonia e Romania, Simone Pafundi ha raggiunto il ritiro dell'Under 21. Non saranno della partita del “Castellani” Zanotti e Baldanzi, con Nunziata che ha anticipato come "in queste due partite vedremo prima una formazione e poi un'altra». Tra i 26 convocati, anche il centrocampista del Cagliari, Matteo Prati.

