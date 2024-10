Esame Fabregas oggi per il Napoli capolista 

Esame Fabregas per il Napoli capolista, oggi a partire dalle 18.30 allo stadio “Diego Armando Maradona”. Il lanciatissimo Como (reduce da due vittorie consecutive) sulla strada di Conte che vuole blindare il primato, per quanto possa contare in questo momento.

La capolista

Lo stesso tecnico pugliese, mercoledì in conferenza stampa, ha tenuto a precisare con una mezza battuta: «Giochiamo di venerdì, sapendo quindi che vincere significa rimanere in testa alla classifica, che ora però conta poco. Contano i tre punti e vivere tranquilli in giorni in cui sento chi vuole mettere pressione su di noi. A loro dico in napoletano: “ca nisciuno è fesso”. Se qualcuno mette pressione sul Napoli, guardi se stesso e pedali». Una battuta che sa tanto anche di frecciata. A sua volta, il Como non vuole certo fermarsi dopo aver sbancato Bergamo e battuto il Verona nell’ultimo turno. «Siamo consapevoli di affrontare una squadra fortissima, tra le più forti del campionato», la premessa dell’allenatore spagnolo, «ma vogliamo fare la nostra partita, continuare a crescere e provare a portare a casa un risultato positivo», il guanto di sfida alla capolista.

Sfida salvezza

Tra Verona e Venezia l’altra sfida di oggi, sempre valida per la settima giornata della Serie A e al via alle 20.45. Una sfida che sa già di salvezza, soprattutto per i lagunari penultimi in classifica con quattro punti.

