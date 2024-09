Esame Empoli per la Juve Il Milan contro il Venezia 

Quasi un esame di maturità per la Juventus, oggi alle 18 sul campo dell’Empoli, ancora imbattuto. Tra l’altro, sarà una ripartenza con il botto per i bianconeri tra un primo posto da tenersi stretto e il debutto in Champions League. «La partita più importante è quella di Empoli, pensiamo soltanto a questo», ripete più e più volte alla vigilia il tecnico Thiago Motta. A sentirlo parlare, non sembra proprio che possa esserci il rischio di sottovalutare la squadra di D'Aversa: «Ci aspetta una gara contro un avversario che è in forma ed è partito bene. Una squadra che sa difendersi con un blocco molto basso, ma è anche brava a ripartire. Servirà pertanto una prestazione seria per portare il risultato dalla nostra parte».

Brividi a San Siro, dove alle 20.45 il Milan cerca la prima vittoria contro il Venezia. I rossoneri sono già a un bivio decisivo. Lo dicono gli ultras in un comunicato, lo dice la classifica. I tre punti sono vitali per tanti motivi: ritrovare competitività dopo l'avvio da incubo, fare morale tra i giocatori a poche ore dalla doppia sfida di fuoco Liverpool-Inter, dimostrare che la scelta di Fonseca non è stata sbagliata. «Io sono sempre sotto esame. Noi allenatori lo siamo sempre. Ma siamo solo focalizzati sul nostro lavoro. Se ci concentriamo su ciò che gli altri dicono o scrivono diventa difficile lavorare. Dobbiamo lavorare per migliorare ed quello che stiamo facendo», assicura alla vigilia il tecnico portoghese.

Sempre oggi, alle 15, si gioca Como Bologna. Anche i lariani e gli emiliani sono alla ricerca del primo successo.

