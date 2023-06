Esame di maturità, se la Asl permette 

La loro scuola dopo l’incidente di cui sono stati vittima il giorno della prova di Italiano ha deciso di aspettarli e ha rinviato a settembre il loro esame di maturità. Ma le condizioni della sanità del Sulcis sono di altro avviso: il reparto di Traumatologia del Sirai è, difatti, ancora una volta in crisi per la carenza di anestesisti e l’attesa dell’intervento chirurgico si protrae per una quindicina di pazienti, compresi tre dei cinque ragazzi che poco più di una settimana fa erano rimasti coinvolti in un incidente stradale vicino a Giba. In reparto, immobilizzati in un lettino, alcuni con la gamba in trazione dal 21 giugno, sono ricoverati i diciannovenni Nicola Olianas, Daniele Cabras e Yuri Urru, di Giba, tutti studenti dell’istituto tecnico “Angioy”.

L’attesa

Certo, settembre è lontano, «ma non lontanissimo – anticipa Nicola Olianas - e più tardi ci operano più tardi, come in una reazione a catena, iniziamo la terapia di riabilitazione, più tardi possiamo di nuovo concentrarci sui libri in vista dell’esame». Da qualche giorno, infatti, il reparto è di nuovo alle prese con la carenza di anestesisti che ha costretto a stoppare l’attività chirurgica o a ridurla sensibilmente. Lunedì nessun intervento, martedì un solo intervento. In precedenza sabato e domenica sale chiuse. Ieri sono ripresi gli interventi con due pazienti finiti sotto i ferri. Ma (senza entrare nel merito delle sacrosante priorità stabilite dai medici) non ci sono finiti i tre studenti. Non appena la dirigenza dell’istituto tecnico Angioy era venuta a conoscenza dell’incidente stradale, aveva chiesto e ottenuto dall’Ufficio scolastico regionale l’autorizzazione a rinviare di due mesi l’esame di diploma. I tre studenti dovranno passare l’estate a ripassare ma anche a seguire la riabilitazione. «Ci preoccupa – confessa Daniele Cabras – per quell’esame ci eravamo preparati: per poterlo sostenere in settembre occorre una marcia in più e questa attesa ci lascia perplessi: se le cose non dovessero cambiare, in reparto si vocifera anche l’ipotesi di venire trasferiti a Cagliari». Non sarebbe una novità: diversi mesi fa era stato lo stesso reparto a disporre il trasferimento nel capoluogo di alcuni degenti in attesa di intervento da troppo tempo, sulla scorta di quanto già stavano facendo i parenti di alcuni pazienti stanchi di aspettare la riapertura delle sale operatorie. E difatti è successo puntualmente anche ieri mattina: i familiari di una 77enne con una gamba rotta e in attesa da molti giorni, hanno chiesto e ottenuto dai medici il nullaosta per trasferire la propria congiunta a Cagliari.

In reparto

In Traumatologia sino a due giorni fa i pazienti in attesa di essere operati erano poco più di dieci, circa cinque invece quelli cui è stata concessa la possibilità di stare a casa. Non è la prima volta che i degenti dell’ortopedia scontano attese che si prolungano sino a due settimane. E ne è testimone anche Sonia Andreuccetti, 49enne di Buggerru, ricoverata al Sirai per una frattura al piede dovuta a un incidente domestico: «Ad oggi sono 20 giorni in ospedale e ci viene ripetuto sovente che ci sono difficoltà per la carenza di anestesisti: ho subito immediatamente un primo intervento per immobilizzare l’osso ma di quello successivo per installare le placche non ho notizia se non l’indiscrezione che potrebbe essere domani».

L’Azienda sanitaria del Sulcis Iglesiente (ma non è l’unica) da tempo è impegnata ad affrontare questo genere di emergenze cercando di reperire anestesisti. Ma talora, a causa di emergenze e dell’arrivo dell’estate (dunque del piano ferie), le procedure diventano difficoltose.

RIPRODUZIONE RISERVATA