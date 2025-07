Esame di maturità in sardo (in parte): la scelta identitaria di un diciottenne 

Per la prima volta a Cagliari una parte dell’esame di Stato è stata sostenuta in lingua sarda. Giaime Corongiu, studente dell’ultimo anno al Convitto nazionale, ha chiesto – e ottenuto – di poter svolgere parte del colloquio orale nella sua lingua madre. Un gesto che va oltre la semplice dimostrazione di una competenza linguistica: è un atto d’amore verso le proprie radici, un’affermazione della dignità di una lingua ormai confinata alla sfera privato.

Giaime ha discusso in sardo il tema degli esclusi e dei vinti nella storia, partendo dal celebre dipinto “I mangiatori di patate” di Vincent van Gogh fino ad analizzare la legge di sfruttamento del lavoro formulata da Karl Marx. Il resto del colloquio si è svolto in italiano e francese, come previsto dal curriculum del liceo europeo.

«Parlare in sardo all’esame mi ha permesso di esprimere meglio un pezzo di me», ha raccontato Giaime. «È una lingua che ho imparato in famiglia e che i miei insegnanti hanno sempre valorizzato».

La commissione, presieduta dal professor Andrea Prost, ha accolto con favore la richiesta, riconoscendo la padronanza della lingua come parte integrante del percorso formativo dello studente. Un esempio che fa sperare. «Ci auguriamo che questa esperienza sia da stimolo per tanti altri studenti che parlano la lingua sarda e per sensibilizzare la scuola a valorizzare questo enorme patrimonio linguistico», ha commentato il corpo docente. La scuola, infatti, è il luogo dove si coltiva costruisce il proprio futuro senza però mai dimenticare le proprie radici.

Anche nel 2022, a Quartu, Luis Alberto Angioni, di Maracalagonis, studente del liceo artistico Brotzu, aveva sostenuto l'esame di maturità parlando in lingua sarda del rapporto tra uomo e natura nel Medioevo, fino ad arrivare ai giorni nostri con cenni di bioetica. «Volevo concludere questo percorso di studi facendo qualcosa di originale», aveva spiegato, «ma mi interessava soprattutto rendere onore a una lingua bella, ricca che è la nostra impronta genetica».

