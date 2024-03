Esame di francese per Sebastiano Argiolas 

Niente titoli in palio. Ma atmosfera da boxe vera. Sabato prossimo, vigilia di Pasqua, al palazzetto Melis di via Giliacquas, a Elmas, Sebastiano Argiolas torna sul ring in occasione del diciassettesimo Memorial “Locci-Monduzzi-Rossi” per affronterà sulla distanza di sei riprese il francese Omar Abbouzi, pugile esperto con 8 incontri tra i professionisti. Per il peso superwelter della Elmas Boxe, al terzo incontro tra i pro, si tratta di un match di avvicinamento in vista di un titolo (italiano o internazionale) da affrontare quest’anno. «Si tratta di un’altra tappa della crescita di Seby», dice papà Stefano (ex campione italiano tra i dilettanti) che lo guida all’angolo. «Il nostro obiettivo è scalare le classifiche e farci trovare pronti quando si apriranno le porte per salire sul ring con un titolo in palio. Adesso affrontiamo questo avversario francese, un pugile che non dobbiamo sottovalutare», aggiunge.

La riunione, organizzata dalla Elmas Boxe, vedrà sul ring anche alcuni tra i migliori dilettanti sardi: tredici gli incontri in programma, tra questi anche un match femminile nella categoria dei pesi minimosca tra Valentina Perra (Team Boxe Cappai) e Carlotta Santoro (Knock out Uta). Il primo gong suonerà alle 19. ( ma. mad. )

