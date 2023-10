Esame del dna sugli escrementi dei cani 

Il compito ingrato dello Sherlock Holmes dei padroni - cafoni - dei cani, è chiarissimo. Si tratta, in concreto, di andare a caccia dei “bisognini” dimenticati nelle aree pubbliche, prelevare il campione e portarlo in apposito laboratorio per risalire al Dna dell’incolpevole animale. Passaggio necessario per rintracciare il - colpevole - proprietario e sanzionarlo. Prassi consolidata in diverse città spagnole, percorsa in altri Comuni, italiani e non, e riproposta anche a Cagliari, dove non sembra tutti apprezzino. «Qualcuno ha anche proposto di ricalcolare la Tari in base ai cani che si hanno a casa», racconta Francesca Mulas, consigliera di opposizione.

La proposta

Già nel 2022 c’era chi tra i banchi dell’opposizione aveva ironizzato parlando di Csi e camici bianchi, ma Antonello Floris, capogruppo di Fratelli d’Italia e componente della commissione Ambiente va avanti per la sua strada. Che sogna pulita. «Fermo restando che certamente non è una mia priorità, il problema del decoro delle nostre strade è sentito. Non lo dico solo io, ma i tanti cittadini che si lamentano quotidianamente».

Premessa doverosa per entrare nel merito della pratica finalizzata a contrastare l’abbandono delle deiezioni canine. «Stiamo parlando di una semplice proposta, non formalizzata, che a mio avviso rappresenta l’unica strada efficace per contrastare il malcostume», spiega. «Si tratterebbe di realizzare una sorta di censimento dei cani presenti in città, stabilendo che oltre al microchip già obbligatorio si debba far effettuare anche l’esame del Dna attraverso un semplice test non invasivo e dal costo di circa cinquanta euro. Così facendo si creerebbe una banca dati che consentirebbe di risalire al padrone e di procedere con la multa».

Il dibattito

Non c’è nulla di scritto, al momento, ma c’è chi boccia sul nascere la proposta. «Non entro nei merito dei dettagli, ma è un’idea folle e irrealizzabile, soprattutto a livello economico», commenta Francesca Mulas. «Impensabile chiedere ai cittadini di far fronte al costo del test, e anche l’ipotesi di affidarsi a una ditta specializzata comporterebbe un costo per l’Amministrazione. Il problema esiste, ma ritengo che la soluzione più semplice e immediata sia mandare i vigili per strada a sanzionare e procedere con un programma di sensibilizzazione».

Immediata la replica di Antonello Floris: «False soluzioni. I vigili possono sanzionare solo in flagranza di reato, e dubito che davanti a un pubblico ufficiale qualcuno non raccolga le deiezioni. Inutili le telecamere, dato che in Italia non è previsto il riconoscimento facciale e il cane non ha la targa, e anche la campagna di sensibilizzazione, visto che è noto a tutti che si debbano raccogliere i bisogni del proprio cane. Se queste sono le soluzioni che propone la collega dell’opposizione saremo condannati a vedere le deiezioni di animali per strada per altri cento anni».

