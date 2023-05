Esame bulgaro per Lecca prima del titolo italiano 

Il match del rientro (dopo quasi un anno) si avvicina e Matteo Lecca non vede l’ora di salire sul ring. «Saranno sei riprese contro un buon test, poi torneremo subito in palestra», la South Side Gym di Cagliari, «a preparare l’assalto al titolo italiano dei pesi supergallo», dice. Motore sempre acceso, dunque, per questo talento puro della boxe isolana (fin qui, però, davvero molto sfortunato). E sabato prossimo a Sarroch un crocevia fondamentale contro Trayan Slalev: non inganni il record con tante sconfitte, il bulgaro ha fatto match dal peso specifico notevole. «Rientro dopo un infortunio al bicipite che non ho ancora superato», dice Lecca. «Adesso sarà importante capire come sta andando la preparazione e il recupero dall’infortunio perché dobbiamo programmare la preparazione per il match per il titolo italiano in palio», aggiunge.

Il pugile cagliaritano, infatti, è stato confermato sfidante ufficiale per la corona tricolore: «Da due anni sono in attesa di salire sul ring e combattere per il titolo, ma prima un problema e poi un altro mi hanno impedito di farlo». Adesso, con il nuovo procuratore Loreni, tra i big in Italia e in Europa, ha trovato la strada che in estate (fine luglio, primi di agosto) lo porterà a incrociare i guantoni con Iuliano Gallo. «Voglio vincere il titolo», dice, «faccio tanti sacrifici per raggiungere questo obiettivo. Dal Tricolore voglio ripartire per un cammino che spero possa essere ricco di soddisfazioni».

La riunione di sabato, organizzata dalla Santa Vittoria Boxe Club vedrà sul ring anche il ritorno di Valentino Sanna (pugile professionista di casa) che non combatte da quasi sei anni, e vedrà impegnati anche alcuni tra i migliori dilettanti sardi in un dual-match tra Sardegna e Toscana.

