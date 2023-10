Esame Anzio oggi per l’Atletico Uri 

Si gioca oggi alle 15 in anticipo la gara di Serie D fra l’Atletico Uri e l’Anzio. La squadra sarda allenata da Massimiliano Paba arriva dal clamoroso successo di domenica scorsa sul terreno della Cavese: tre punti che le hanno consentito di agguantare il centro della classifica, a pari punti con lo stesso Anzio. Un impegno non facile per la squadra di Paba protagonista di un buon avvio di stagione con due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Domani alle 14 si gioca Nocerina-Budoni, con i campani favoriti e con i sardi che devono riscattare la pesante sconfitta interna di domenica scorsa con l’Ischia. Alle 14,30, Latte Dolce-Cassino, con i sardi di Mauro Giorico, secondi della classe che puntano ad allungare la serie positiva: l’obiettivo è la vittoria contro una squadra che segna poco ma che subisce anche pochi gol. Alle 15, sempre domani, è in programma Osta Mare-Cos: per i sardi di Francesco Loi un incontro difficilissimo sul campo di una delle battistrada in una classifica attualmente cortissima.

Oggi alle 16 sono in programma anche l’anticipo di Eccellenza Villacidrese-Calangianus e in Promozione Arborea-Arbus, Tortolì-Lanusei, Nuorese-Fonni, Santa Giusta-Ovodda. Alle 19,30, Cus Cagliari-Gialeto.

