Eruzione vulcanica, case a fuoco 

Grindavik. In Islanda una nuova eruzione vulcanica minaccia l'esistenza di una cittadina. Solo un mese fa gli abitanti di Grindavik, a neanche 30 chilometri da Reykjavik, avevano subito il trauma di apprendere che sotto i loro piedi c'era il magma in ebollizione: ieri la lava ha ripreso a fuoriuscire con violenza e ha iniziato a bruciare le case, minacciando di spazzare via il tranquillo paese marittimo di 4.000 anime dedito alla pesca.

Le autorità hanno dichiarato lo stato d'emergenza e ai pochi abitanti ritornati a Grindavik dopo l'eruzione e l'evacuazione di dicembre è stato intimato di sgomberare di nuovo in piena notte.

La prima ministra islandese, Katrín Jakobsdóttir, ha dichiarato che «la situazione è terrificante»: «È spaventoso - ha aggiunto - vedere quanto sia vicina l'eruzione a Grindavík». Il nuovo vulcano nella lunga notte invernale nordica ha illuminato il paesaggio con un fronte di gas incandescente, la cui colonna luminosa ha dato spettacolo anche a Reykjavik e oltre. Un lago di lava ha iniziato a riversarsi in varie direzioni, solo in parte tenuto a bada dai muri anti-lava eretti di recente.

