Un’eruzione vulcanica, la quarta in tre anni, è iniziata lunedì in Islanda, in un’area dove l’attività sismica è stata molto intensa dall’inizio di novembre. Lo ha dichiarato l’Istituto meteorologico islandese (IMO). «Un’eruzione effusiva è iniziata pochi chilometri a nord-est di Grindavík», poco dopo le 22.30 GMT, ha annunciato l’Imo. Secondo l’istituto l’eruzione potrebbe stabilizzarsi in breve tempo.