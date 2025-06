Eruzione sull’Etna, giù parte del cratere 

Catania . Dà spettacolo l’Etna con una nuova intensa fase eruttiva dal cratere di sud-est, prima con un’attività stromboliana e poi con una fontana di lava. Ma soprattutto con l’emissione, su un fianco del vulcano, di una densa nube eruttiva che si è alzata per chilometri dovuta al crollo di una parte del cratere. A provocarla, secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia dell’osservatorio etneo di Catania, sarebbe stato infatti un flusso piroclastico probabilmente prodotto da un collasso di materiale del fianco settentrionale del cratere di sud-est, uno dei punti più alti dell’Etna. Uno straordinario spettacolo della natura.

La fontana bollente

Il materiale incandescente che ha provocato la nube eruttiva è rotolato velocemente sul fianco ma rimanendo confinato in una zona desertica del vulcano, senza superare l’orlo della Valle del Leone e, soprattutto, senza provocare danni a cose o persone. L’emissione di cenere non ha creato problemi o disagi all’attività dell’aeroporto di Catania che è sempre rimasto operativo. Il fenomeno, visibile da grandissima distanza, è stato ripreso con video e foto che sono stati postati sui social facendo diventare virale l’attività eruttiva dell’Etna. In alcuni di questi filmati, alcuni escursionisti su un sentiero vedono l’incombere della nube eruttiva e accelerano velocemente il passo per allontanarsi dalla zona.

Chiusura preventiva

Questa è la quattordicesima fase eruttiva che si registra sull’Etna negli ultimi mesi. Secondo il direttore dell’Ingv osservatorio etneo di Catania, Stefano Branca, «era dal febbraio 2021 che non si registrava un’attività vulcanica così intensa», e un episodio analogo «è accaduto nel 2014». Un fase spettacolare ma, spiega Branca, con «un livello di pericolosità limitato alla sommità dell’Etna, il cui accesso era stato chiuso preventivamente a turisti e curiosi». La nuova eruzione dell’Etna è iniziata sabato sera con un’attività stromboliana (caratterizzata dall’espulsione di scorie incandescenti, lapilli e bombe di lava sino a un’altezza di decine o centinaia di metri) di intensità sempre crescente, con forti boati che sono stati avvertiti anche a distanza.

L’attività monitorata

Poi l’energia interna è cresciuta, con il tremore vulcanico che è salito su valori molto alti e si è passati a “fontana di lava”, con l’emissione di lava incandescente alta centinaia di metri che è ricaduta sul cratere, accompagnata da un trabocco dal bordo meridionale del versante di sud-est e da una colata lavica che è scesa in direzione della desertica Valle del Bove. Ieri il tremore vulcanico è sceso, ritornando su valori che sono considerati nella norma, e l’avviso per l’aviazione, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), emesso dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sull’Etna, è stato declassato di due livelli, da rosso a giallo per assenza di emissione di cenere lavica. L’eruzione dell’Etna è stata costantemente monitorata, tramite la protezione civile regionale, dal governatore Renato Schifani, che ha ricevuto assicurazioni sul fatto che «non ci sono stati pericoli per la popolazione». Il presidente ha «ringraziato gli operatori della protezione civile, le autorità locali e gli esperti dell’Ingv per l’immediata attivazione dei protocolli di monitoraggio e sicurezza».

L’attenzione del mondo

Lo spettacolo straordinario dell’eruzione dell’Etna ha fatto subito il giro del mondo, con foto e video ripresi dai social e pubblicati nei siti online dei giornali internazionali. Tra i video più cliccati e visti quello degli escursionisti in fuga sui sentieri del vulcano all’arrivo della nube eruttiva. Nelle immagini si vedono persone, con indosso dei caschi protettivi, accelerare il passo mentre la nube avanza. Alcuni fuggono, ma tenendo saldamente in mano il cellulare per riprendere la scena, altri invece si fermano apposta per filmare l’evento.

