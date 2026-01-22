VaiOnline
Viale La Plaia.
23 gennaio 2026 alle 00:14

Ersu, progetto navetta: nuovo collegamento dal Campus alla mensa 

Una navetta per unire Campus e mensa: è la nuova proposta dell’Ersu, in programma per la prossima primavera.

A parlarne in commissione con gli studenti ieri mattina Marco Meloni, presidente dell’Ersu: «Siamo nella fase preliminare di un progetto sui cui lavoriamo dall’inizio del nostro mandato. Il piano vede la proposta di una nuova voce di bilancio: una navetta, in collaborazione con Ctm, che possa collegare due poli di attrazione dell’ente del diritto al studio». Le prime fermate interesseranno la mensa di via Premuda e il Campus universitario di viale La Plaia, «ma saranno previste anche fermate intermedie a servizio di tutti gli studenti, non solo di quelli residenti nel campus», aggiunge Meloni.

L’ente punta così a rafforzare il collegamento tra le diverse sedi e a semplificare gli spostamenti quotidiani degli studenti, rispondendo a una necessità concreta. «Speriamo di far partire il servizio in primavera, dopo l’approvazione del bilancio e la conclusione degli accordi – conclude il presidente –. All’inizio sarà una navetta serale, ma speriamo possa essere propedeutica a futuri ampliamenti».

Un progetto sperimentale che, d’altra parte, vede un riscontro positivo sul tema sicurezza, tanto sentito dagli studenti dopo gli episodi di violenza degli ultimi mesi: «Dopo la riunione e l'annuncio della navetta, pensiamo che ci sia motivo di ben sperare – sottolinea Andrea Sinatra, responsabile DSU della rappresentanza Unicaralis e membro della commissione –. La comunità studentesca chiedeva soluzioni e questo è un passo in avanti nella direzione richiesta. Ora aspettiamo che il progetto si concretizzi rapidamente» . ( al.rag. )

