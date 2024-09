Ersu, più borse di studio e posti letto per gli studenti  

L’Ersu di Cagliari si prepara ad affrontare una nuova stagione universitaria con una marcia in più e con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno. Con un incremento del 6 per cento nelle richieste di borse di studio e alloggi per l’anno accademico 2024-2025 sono in arrivo anche 130 posti letto in più nelle Case dello studente di via Biasi e via Businco. A ottobre poi è prevista la riapertura della nuova mensa di via Premuda. Prossimo obiettivo? «Nessun idoneo sarà non beneficiario», evidenzia Raffaele Sundas, direttore generale dell’Ente

Un trend positivo in linea con l’importante riconoscimento ricevuto dal Censis: l'Ersu di Cagliari, infatti, si è classificato secondo in Italia per la qualità delle borse di studio erogate, totalizzando ben 109 punti. Un risultato analogo anche per i servizi offerti che raggiungono 86 punti ottenendo il secondo gradino del podio. Un successo che ha contribuito a rafforzare anche la posizione dell’ateneo cittadino, ora quinto nella classifica Censis degli atenei italiani.

Sul fronte alloggi, l'Ersu si prepara a mettere a disposizione 130 posti letto aggiuntivi nelle case studentesche di via Businco e via Biasi, che si aggiungeranno a quelli già garantiti dal Campus Emilio Lussu. «Già da dicembre o anche prima in concomitanza con l’avvio delle attività didattiche. Molto dipenderà non tanto dalla conclusione dei lavori in corso, ma soprattutto dall’effettiva disponibilità dei finanziamenti regionali per la loro gestione», afferma Sundas.revista anche la riapertura della mensa di via Premuda, punto di riferimento per gli studenti, che potranno finalmente tornare a usufruire di un servizio fondamentale per la loro vita quotidiana.

L'obiettivo principale per quest’anno, tuttavia, è ancora più ambizioso: non lasciare nessun idoneo senza borsa di studio. Grazie all’efficace sinergia con le istituzioni regionali, l’Ersu punta a garantire che le borse siano pagate a tutti entro il 31 dicembre. «Chi non risulterà idoneo per la borsa verrà aiutato dall’Ersu: potranno infatti essere destinatari del contributo “fitto casa” che consente loro di vedersi rimborsata la spesa sostenuta per l’affitto», conclude Sundas.

