Ersu, obiettivo 1.700 posti letto 

L’obiettivo è ambizioso: raggiungere i 1.700 posti letto per studenti fuori sede entro il 2025. L’Ente regionale per il diritto allo studio universitario programma il futuro con “l’implementazione dell’idea di Cagliari Città Universitaria, attraverso una importante espansione dell’offerta dei servizi erogati da Ersu Cagliari e in particolare in direzione di maggiori posti alloggi, mense, e nuovi servizi destinati all’utenza studentesca (punti studio)”. Una sorta di Risiko per ottimizzare e recuperare l’imponente patrimonio immobiliare dell’Ente: le Case dello studente di via Roma (chiusa) e via Trentino (da realizzare), la sede del Corso (in parte inutilizzata), l’ex Clinica Aresu (da riconvertire). Per il presidente Cosimo Ghiani i progetti non sono nel “libro dei sogni” ma iniziative realizzabili in tempi relativamente brevi e accolte dal cda. I finanziamenti per le opere dovrebbero essere contenuti in una delle delibere approvate dalla Giunta regionale venerdì e che quindi non dovrebbero essere a rischio con il nuovo esecutivo.

Ex Clinica Aresu

«All’interno della struttura che un tempo ospitava la Clinica Aresu, l’Università ci ha dato in concessione l’edificio dove c’era la Medicina del lavoro, il primo a destra», spiega Ghiani. «Con circa due milioni di euro, in un anno dal bando riconvertiremo l’immobile, che non ha particolari necessità, realizzando 80 posti letto. La posizione strategica e logistica è unica – aggiunge il presidente dell’Ersu – e diventerà un campus dentro l’Università. Non solo, sarà complementare alla mensa che l’Ateneo sta realizzando nella vicina ex Clinica Macciotta e che noi gestiremo».

Ex Hotel Moderno

Una delle proposte più importanti presentate alla Regione riguarda l’ex Casa dello studente di via Roma. Aperta nel 1999, poteva ospitare 150 studenti. Fu chiusa dopo 12 anni per problemi legati all’antincendio. «L’intervento, da 14 milioni di euro, per il recupero della struttura di via Roma è finalizzato allo spostamento della sede di corso Vittorio Emanuele», spiega Ghiani. «Gli uffici ospiteranno circa 70 persone; la parte adibita a foresteria avrà a disposizione 14 posti letto mentre le sale studio e polivalenti destinati agli studenti avranno una affluenza massima contenuta nelle 100 persone».

Lo stabile del Corso sarà destinato esclusivamente agli studenti. «In un anno con 11,2 milioni di euro in arrivo dal Pnrr realizzeremo 130 posti alloggio», spiega il numero dell’Ersu.

Via Trentino

Tra i progetti a lungo termine l’ampliamento della Casa dello Studente di via Trentino. «Utilizzeremo l’adiacente lotto inedificato di circa 3600 metri quadri (di cui 550 già di nostra proprietà) per la realizzazione di un nuovo edificio con almeno 100 posti letto e vari spazi di studio/lavoro da destinare ai ricercatori e “visiting professor”. Nel progetto è prevista anche una nuova e moderna mensa con almeno 200 posti a sedere, oltre ai necessari parcheggi», aggiunge Ghiani. Il costo dell’operazione si aggira sui 22,5 milioni di euro (4,5 milioni per gli espropri, 18 milioni per le opere)».

