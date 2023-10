«Errori su aerei e sanità» Forza Italia punge Solinas 

Centrodestra sardo stretto tra i tavoli romani e gli strapuntini locali. E se la capitale impone i nomi in lizza per il prossimo agone delle regionali, dall'Isola si moltiplicano le iniziative per tracciare una propria autonomia politica. In questo senso, oggi a Cagliari la celebrazione di “1 anno di risultati” targati governo Meloni, officiati tra gli altri dal ministro del Lavoro Marina Calderone e dalla stessa premier in videocollegamento, potrebbe spingere verso l'ultimo miglio della corsa per Villa Devoto il sindaco Paolo Truzzu. Non ci si aspettano però investiture perché i ritocchi per l'abito da governatore vanno cuciti tenendo conto di accordi nazionali che includono altre regioni come la Basilicata. In soldoni se lì va uno di Forza Italia il presidente sardo sarà, in caso di vittoria, di Fratelli d'Italia, e viceversa. Con l'apparente esclusione di Christian Solinas, ormai convitato di pietra e competitor sbandierato solo da sardisti e Lega.

Le frecciate azzurre

In occasione dell'inaugurazione della sede degli azzurri a Sassari il presidente si è ritrovato sotto le bordate soft di Pietro Pittalis, l'altro candidato ufficioso per la presidenza regionale. «Gli obiettivi sono comuni - fa lui, felpato - ma si sbaglia sul metodo di conseguirli». Lo spettro di decisioni errate, secondo il deputato nuorese, attraversa temi pluridibattuti, dalle tare della sanità a quelle dei trasporti aerei. «Non aver capito che esiste un mercato aperto alle compagnie low-cost, mi pare sia un grande limite di chi ha la responsabilità politica. Bisognava superare un modello di continuità territoriale che forse andava bene dieci anni fa». I presenti annuiscono, convenuti per la presentazione dell'organigramma provinciale, e non mancano i big come l'assessora regionale al Lavoro Ada Lai e la sua predecessora Alessandra Zedda. E proprio lei viene tirata in ballo da Pittalis affermando che «se qualche assessore ha lasciato l'incarico in giunta l'ha fatto perché quel sistema era inadeguato alla soluzione del problema dei sardi». L'avvocato sorvola poi ma non tanto sui 73mila euro finanziati dall'Ares Sardegna per la due giorni a Porto Cervo a parlare di sanità: «Magari serviva un luogo più adeguato». E chiarisce come il metodo evocato sia quello della collegialità e del coinvolgimento e sarebbe necessario pure, detto tra le righe, farsi rispettare di più, come nel caso dell'autonomia differenziata. «Non ci ha visto protagonisti in un dibattito a livello nazionale e, oltretutto, perché dire «va bene» senza aver prima contrattato i livelli di prestazione essenziali?”

Candidati possibili

Modi erronei quindi ma con il deputato sarebbe diverso? «Cambierebbe con Alessandra Zedda e Settimo Nizzi. Forza Italia ha le risorse per fare da guida». Pittalis si dice intenzionato a continuare a lavorare in commissione Giustizia e non essere tirato per la toga ma i giochi sono ancora tutti da scrivere. Zedda da par suo schiva per adesso la potenziale nomina rievocando le citate dimissioni. «Le ho date perché speravo di dare un sussulto. La nave andava alla deriva ma oggi ha trovato tanti scogli. La situazione è peggiorata». Raddrizzare la rotta quindi, e con gli orfani di Berlusconi, questa la meta, il cui presupposto è l'inclusione, magari anche di Sardegna al Centro 20venti che ieri ha costituito il coordinamento della Gallura.

