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Riola.
02 agosto 2026 alle 00:49

Errori nei documenti e banchi vuoti, monta la polemica in Consiglio 

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Assenze ma anche “errori” nei documenti da approvare in Aula che fanno discutere. L'ultimo Consiglio comunale di Riola, che si è potuto svolgere grazie alla presenza del capogruppo di Arriora, Mario Cesare Secci, è stato bollente.

Dell'esecutivo erano assenti tre componenti, tra i quali le assessore Claudia Mocci e Maria Rosina Lochi. «Assenze politicamente rilevanti - spiega Secci - considerato che l’ordine del giorno riguardava il Piano economico finanziario della Tari, una variazione di bilancio, la salvaguardia degli equilibri finanziari e alcuni interventi destinati ai servizi sociali». E poi sono arrivate le incongruenze. «Sul Piano economico finanziario - spiega Secci - sono state segnalate date differenti per la scadenza dello stesso contratto, descrizioni non coincidenti delle attività affidate al gestore e una diversa attribuzione di oltre 82mila euro di costi per trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti».

Sulle tariffe Tari la minoranza ha contestato l’errato riferimento del bonus sociale alle utenze non domestiche e l’indicazione della Tari 2025 nella scadenza relativa alla terza rata del 2026. «Per la variazione di bilancio, la proposta chiedeva di ratificare la delibera di Giunta del 17 giugno mentre l’allegato riportava il riferimento a quella del giorno prima», spiega Secci.

«Purtroppo, può capitare di non essere presenti – replica il sindaco, Lorenzo Pinna – C'è chi ha avuto problemi e chi invece non ha potuto partecipare per motivi di lavoro. Anche Secci, se vogliamo dirla tutta, era solo». Sulle incongruenze presenti nei documenti, Pinna è chiaro: «Prima di arrivare in Consiglio, tutta la documentazione viene esaminata da diverse figure. Qualche svista può capitare, ma non può essere presa di mira la parte politica. Se qualcuno ha sbagliato, deve prendersi le proprie responsabilità». ( s. p. )

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