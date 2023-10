Errori, amnesie, poi il trionfo 

Si sono prese a pugni, Quelli dei pugili, a faccia scoperta, cercando il colpo che mandasse l’altra squadra al tappeto. In quel secondo tempo folle di Cagliari-Frosinone – che è già storia del calcio italiano – è successo di tutto. Ma la sensazione forte che fosse un risultato aperto, dopo il capolavoro di Gaetano Pio Oristanio, quel sinistro dalla traiettoria assassina, era fortissima.

Ranieri e Di Francesco si interrogano sulle amnesie difensive con diversi stati d’animo. Il Frosinone, con 20 minuti da giocare, avrebbe potuto gestire la gara usando i lanci lunghi ed evitando di palleggiare nella propria metà campo con le batterie scariche. Invece ha visto la tempesta passare e l’ha capito in ritardo. Dall’altra parte, c’era una squadra viva, che nonostante un rigore sbagliato, un palo e diverse occasioni non concretizzate, ha continuato a crederci. Perché aveva appena visto il fondo e voleva costruirsi una via di fuga. Ma era sotto di tre reti, non certo per sfortuna o per una calamità naturale.

Gli errori

Il disimpegno imprudente di Dossena, che non cerca palla lunga sull’attaccante o un cambio di lato ma offre una palla centrale, regala la prima opportunità agli ospiti. In Serie A è pericoloso, il livello sale e gli errori si pagano. Lo stesso fa il Frosinone sulla rete di Makoumbou: palla di Brescianini al compagno che non può vedere il francese. Soulè non trova ostacoli sulla seconda rete, Pavoletti è libero sul gol del 3-3. Un’antologia di cosa non fare, anche nella gestione dei rischi e del palleggio, fino agli ultimi 20 minuti, quelli dell’assalto, della consapevolezza di poter ribaltare la giornata.

Il carattere

L’energia che può darti uno stadio “ritrovato” è straordinaria. Il Cagliari è stato letteralmente spinto dal pubblico, lo ha ammesso anche Zappa ospite di Videolina Sport: «I tifosi ci hanno sostenuto veramente». L’impresa è innegabile, ti sei ripreso quello che a Salerno ti eri conquistato e hai fatto finalmente sorridere la gente rossoblù. Ma nelle segrete stanze di Assemini sanno perfettamente che non potrà sempre andare così, rincorrendo le partite che ti scappano di mano. Ma resta quello che è stato fatto in una trentina di minuti, recupero compreso, e sono fotogrammi che nessuno potrà dimenticare. Quattro reti di puro cuore, in una partita stregata dove il Cagliari ha mostrato di essere cresciuto: carattere, capacità di restare nella metà campo avversaria, la palla che viaggia ad alta velocità anche in verticale. Quattro reti arrivate senza Luvumbo, Mancosu e Jankto, l’intero pacchetto offensivo scelto da Ranieri dal primo minuto. La panchina, lo dicono i fatti, è lunghissima se hai lasciato seduti Petagna, Shomurodov, Lapadula e Pereiro, se parliamo di gente che può fare gol. Un successo con il Genoa (che non è il Frosinone, sia chiaro a tutti) può letteralmente cambiare la stagione.

Domani in Coppa a Udine Ranieri darà spazio a chi in campionato gioca poco o nulla, preservando alcuni titolari in vista di quella che appare una gara ancora più pesante, punti alla mano. Domenica, alla Domus, che ancora trema per il gol del 4-3.

