Errore medico, risarcimento da 1,5 milioni di euro 

Cinque medici, un infermiere e l’ex commissario straordinario pro tempore del 2006 della Ats per il Sulcis, sono stati segnalati alla Corte dei conti dalla Guardia di finanza di Cagliari. Il tutto a seguito di una delicata indagine finalizzata all'individuazione di profili di responsabilità amministrativa relativi a un risarcimento danni costato un milione e mezzo di euro all’azienda sanitaria regionale.

Si tratta di un risarcimento legato a un episodio di malasanità che avrebbe causato, nel 2006, la nascita di un bimbo affetto da gravissime lesioni cerebrali tali da determinarne un danno biologico permanente nella misura del 95 per cento. Le indagini, si legge nella nota della Guardia di finanza, «avevano ricostruito minuziosamente l’intero iter del ricovero della gestante, dal momento della presa in carico da parte del Presidio ospedaliero ubicato nella Provincia del Sud Sardegna fino all’evento del parto, ed è stato scoperto che il danno al nascituro era stato causato dalla sottovalutazione da parte dell’equipe ostetrica di turno del quadro clinico della paziente e dalla conseguente non corretta gestione del parto stesso». Secondo l’indagine, «chi ha disposto il pagamento, aveva omesso l’avvio dell’azione di rivalsa sul personale medico e sanitario direttamente responsabile, non dando inizio, quindi, alle procedure di recupero erariale». Da cui la segnalazione all’autorità giudiziaria per il recupero delle somme nei confronti dell’ex commissario, dei 5 medici e di un infermiere, ritenuti a vario titolo responsabili dell’errore.

RIPRODUZIONE RISERVATA