Errore in delibera, attacco sui social 

Scontro e puntualizzazioni sui social da parte di ex amministratori e attuale maggioranza a Calasetta. Il gruppo dell’ex sindaca Claudia Mura ha evidenziato un errore in delibera stigmatizzando l’azione dell’attuale sindaco Antonello Puggioni e della Giunta.

«Abbiamo analizzato con attenzione la deliberazione della Giunta comunale con la quale è stata approvata la transazione per riconoscere un credito a una società di 44 mila euro. Ciò che ha maggiormente sorpreso è che viene dato atto che le risorse necessarie per il pagamento sono allocate al 2023, ma senza nessun impegno».

Pronta la risposta: «Mi assumo l'onere di dire che c'è stata l'imputazione su un capitolo residui, erroneamente e in buona fede - ha detto il sindaco Puggioni - invece che su un capitolo di competenza che, se non erro, hanno lo stesso numero. La correzione con proposta da parte del responsabile del servizio è già pronta ed è solo da deliberare. Notiamo però che non si vede se con questa transazione, che poteva già essere fatta prima di noi, l'ente invece di pagare 105 mila euro euro, ne paga poco più di 40 mila». Post aperti ai commenti dei cittadini che non risparmiano critiche agli ex amministratori. Il sindaco Puggioni e la Giunta lanciano un avvertimento: «Siamo stati in silenzio fino ad oggi, accettiamo la critica democratica ma non altro». (s. g.)

