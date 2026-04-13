Errore Arzachena: sarà ko a tavolino 

Arzachena. L’Arzachena ammette l’errore e si prepara a perdere a tavolino la gara col Bosa, vinta sul campo 4-1. La squadra ospite ha presentato un reclamo perché gli smeraldini hanno schierato in campo un giocatore squalificato, Andrea Saggia, svista che determinerà la sconfitta dei padroni di casa per 0-3.

«L’episodio», fa sapere la società gallurese, «nasce da una nostra disattenzione nella gestione della posizione del calciatore. In assoluta buona fede, ritenendo che alla quinta ammonizione scattasse la squalifica automatica, il giocatore non è stato impiegato nella gara contro la Macomerese». Partita quest’ultima del turno prepasquale (sabato 4) poi anticipata a giovedì 2 aprile, cioè proprio nel giorno in cui sono state ufficializzate le decisioni del Giudice sportivo relative al turno precedente. Da regolamento, le squalifiche indicate nel provvedimento decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del comunicato, per cui Saggia avrebbe dovuto saltare non la gara con la Macomerese ma quella col Bosa. «Un errore procedurale», sottolinea l’Arzachena, «di cui ci assumiamo la responsabilità».

In classifica la squadra di Mauro Ottaviani perderà 3 dei 51 punti che ha al momento, ma a due giornate dalla fine resta in corsa per il quinto posto.

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