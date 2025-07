Erriu alla guida del settore giovanile 

Oscar Erriu, 50 anni, è il nuovo responsabile del settore giovanile del Cagliari. Succede a Bernardo Mereu, 65 anni, che da ieri ricopre il ruolo di direttore tecnico di tutte le formazioni del settore. Pierluigi Carta, 47 anni, vincitore del titolo di miglior dirigente ai “Primavera Best Awards”, comincia la sua settima stagione nel ruolo di direttore sportivo del settore giovanile.

Erriu, nel Cagliari dal cambio di proprietà nel 2014, è stato collaboratore tecnico della Prima squadra, responsabile del Settore Giovanile e della Cagliari Football Academy, quindi, nelle ultime stagioni, è stato coordinatore tecnico dell’attività pre-agonistica e Under 15, 16 e 17. Per Mereu, punto di riferimento per tecnici e atleti all’interno del club, “un nuovo capitolo della sua lunga storia da dirigente nel Cagliari e in generale nel mondo del calcio, dove in particolare da allenatore ha scritto pagine indelebili per la Sardegna”, sottolinea la società rossoblù nel comunicato.

Continuerà il suo lavoro di coordinatore tecnico dell’Academy e dell’attività di base Mattia Belfiori, 41 anni, con lui Omar Sanna, 45 anni, che sarà anche Team manager dell’U18. Nell’organico anche Gian Marco Serra, 37 anni, team manager della Primavera, e l’osservatore Danilo Sancamillo, 38 anni. (e.p.)

