VaiOnline
tennis.
22 agosto 2025 alle 00:38

Errani-Vavassori si confermano coppia vincente 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

New York. Amici e campioni agli Us Open. Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano il doppio misto meglio assortito del tennis mondiale, e bissano il titolo dello Slam americano conquistato lo scorso anno, anche con la nuova, discussa formula “short”. La coppia italiana, nella finale del torneo con il formato abbreviato (tre set al meglio dei quattro game nei primi turni, con punto unico sulla parità, e poi finale su 6 game con supertiebreak al terzo set) hanno battuto in sequenza prima in semifinale 4-2 4-2 la coppia americana Danielle Collins-Christian Harrison (che per inciso aveva sostituito Sinner-Siniakova) e poi in finale Iga Swiatek e Casper Ruud. Piu' combattuto in questo caso l'esito: 6-3, 5-7, 10-6. Il 2025 si conferma magico per il duo Vavassori-Errani, dopo la vittoria anche a Parigi.

«È stato pazzesco», le parole di Errani. «Reagire dopo aver perso il secondo set e' stato grandissimo, e devo dire grazie ad Andrea che mi ha dato la carica: al supertiebreak ha fatto cose che solo lui può, al mondo...». Vavassori aveva tra l'altro sofferto di un problema alla coscia sinistra, nel secondo set, che lo ha costretto a chiedere l'intervento del fisioterapista: «Ma noi sapevamo che ci prepariamo con grande attenzione al doppio misto, siamo più organizzati e affiatati degli altri», ha detto. «Il singolo resterà sempre la categoria principe, ma il doppio, misto o no, ha grandi margini di crescita. Il pubblico è impazzito, ha visto colpi molto spettacolari». «Immagino che abbiate dimostrato che gli specialisti del doppio misto sono tatticamente più intelligenti dei singolisti», ha scherzato dal campo, durante la premiazione, la polacca Swiatek. Positivi anche i commenti di altri doppisti: «Se non l'avessi giocato», ha spiegato il britannico Draper «mi sarei allenato per nove giorni: preferisco giocare su un campo grande, davanti a un pubblico. Sarebbe fantastico se tutti i tornei del Grande Slam adottassero questo nuovo formato». «Il tennis non ha cambiato molto le sue regole negli ultimi anni. Quindi perché non provare qualcosa di nuovo?», si è chiesto Ruud. Di sicuro il misto piace alla coppa italiana: «Siamo molto amici e questo ci aiuta», dice Andrea. «Con lui in campo mi diverto molto», gli fa eco Sara.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

«Insularità, basta proclami: si apra la vertenza Sardegna»

La proposta di Cgil e Cisl per garantire le compensazioni Deidda (FdI): «Il Governo c’è». Lai (Pd): «Azioni concrete» 
Lorenzo Piras
Il lungo addio

Medici in fuga dalla sanità pubblica

Turni massacranti e basse retribuzioni, in Italia è boom di dimissioni 
Piera Serusi
Il caso

«Sagre senza buoi, per noi un danno»

La famiglia Piddiu: per la dermatite abbiamo già perso 12mila euro 
Ivan Murgana
lo sgombero

Blitz al Leoncavallo, infuria la polemica

Meloni: non ci sono zone franche. L’ira del sindaco Sala: non era stato avvertito 
Tragedia a Ragusa

Sfugge ai genitori e annega in piscina

Il bimbo, 2 anni, era nella villa del nonno. Il padre lo trova esanime sott’acqua 