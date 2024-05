Errani-Paolini regine a Roma 

Roma. Un altro segnale della crescita del tennis italiano: Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il doppio femminile, superando Coco Gauff ed Erin Routliffe 6-3, 4-6, 10-8. Una vittoria azzurra che mancava dal 2012 quando proprio Errani si impose in coppia con Roberta Vinci. Prima di loro, Anna Luzzati e Rosetta Gagliardi nel 1931, Sandra Cecchini e Raffaella Reggi nel 1985 (in una finale tutta italiana contro Patrizia Murgo e Barbara Romanò nell'edizione disputata a Taranto). Il re di Roma è Alexander Zverev. Il tedesco fa il bis a sette anni di distanza dalla prima vittoria, battendo 6-4, 7-5 il cileno Nicolas Jarry. Il doppio maschile ha visto la vittoria dei numeri uno del mondo, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, 6-2, 6-2 su Marcelo Arevalo e Mate Pavic.

Il presidente

Ma il successo del tennis azzurro non è solo sul campo. «La presentazione del torneo al Colosseo, il sorteggio ma soprattutto il video mapping alla fontana di Trevi, il campo in piazza del Popolo e il passaggio delle Frecce tricolori sul Foro italico, mi hanno emozionato: sono state alcune delle cose più belle che abbiamo visto in questi 24 anni. È curioso che siano capitate tutte insieme, permettendo agli Internazionali Bnl d’Italia di essere raffigurati nei posti più iconici del nostro Paese». Così, il presidente della Fitp Angelo Binaghi ha esordito nella conferenza stampa conclusiva dell'81esima edizione degli Internazionali.

I numeri

Un'edizione che ha battuto i suoi record, confermando il trend di crescita sotto ogni punto di vista. Dai 298.537 biglietti venduti nel 2023, si è passati ai 356.424 di quest’anno, con 28,5milioni di euro di incasso (+1.630 per cento rispetto al 2004, dove l’incasso era stato di 1,6 milioni, a fronte di 58.127 spettatori paganti). Di pari passo anche l’incremento dell’impatto economico totale generato dal torneo che dai 491 milioni dell'anno scorso è arrivato a 615,6 (274,6 diretto, 233 indiretto e 108 indotto). Un dato ancor più rilevante, se si tiene conto che ottenuto senza sostegni di fondi pubblici e condizionato da assenze (Sinner, Berrettini e Alcaraz tra questi) e della prematura eliminazione di alcuni campioni (da Nadal a Djokovic).

La soddisfazione

«Siamo diventati una delle vetrine più ambite della nostra vita quotidiana. La nostra storia racconta una crescita continua, strutturale, in parte aiutata da due cambiamenti storici: prima il torneo combined e poi, lo scorso anno, l’upgrade su due settimane. Ottenere questi risultati non è banale come qualcuno afferma. Quando siamo arrivati, questo torneo era stato raso al suolo da chi ci ha preceduto», ha sottolineato Binaghi.



