ERRANI-PAOLINI PAZZESCHE: BIS AL FORO DOPO 30 ANNI 

ROMA. Si scrive “Errani e Paolini”, si legge “Storia”. Ancora Sara e Jas, come lo scorso anno a Roma, campionesse anche nel 2025 con il doppio femminile. In entrambi i set vanno sotto, poi recuperano trascinate da un Centrale pieno in attesa di Sinner. Ora i riflettori sono puntati tutti sulla coppia più bella e forte al Master della Capitale, capace di battere 6-4 7-5 Kudermetova-Mertens e confermare il titolo del 2024. Una vittoria spettacolare, per come è matutara, dato che le due italiane hanno rimontato due volte da 0-4.

La doppietta

Per Paolini, vincitrice in singolare e in doppio nel giro di nemmeno 24 ore, una storica doppietta: era dal 1990 (allora fu Monica Seles) non una giocatrice vinceva i due titoli femminili del torneo. Quello di doppio è il settimo trofeo portato a casa da Paolini ed Errani (già trionfatrice a Roma assieme a Roberta Vinci), tra i quali spiccano l'oro olimpico di Parigi di quest'estate, oltre il successo nel 1000 di Doha. A Roma il “back to back” non riusciva dai tempi di Fernandez e Zvereva, che si laurerono campionesse delle edizioni 1994 e 1995.

Ripensamenti

Ora Errani, 38enne, sta valutando anche l'addio al tennis. E se a inizio torneo, una volta uscita dal tabellone singolare disse come il 2024 sarebbe potuto essere il suo ultimo anno nel circuito, dopo la vittoria di oggi è tornata sull'argomento. «Spero di vedervi il prossimo anno». Nel frattempo, con Jasmine, Sara si gode la festa al termine di due settimane che definiscono «pazzesche e indimenticabili». Durante la premiazione, poi, il loro è uno show di sorrisi e chimica. «Sto imparando tanto da Jasmine», dice Errani. «Sono contenta che faccia parte della mia vita». E lei, Jas scherza e ride, ma risponde: «Senza Sara non saprei nemmeno cosa sia il doppio». L'Italia si gode la sua coppia d'oro.

Il tuffo

Dopo la vittoria contro Kudermetova e Mertens in finale, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno festeggiato il secondo titolo consecutivo a Roma in doppio tuffandosi nella piscina del Foro Italico. «Lo avevamo promesso». ha detto Errani prima salire sul trampolino e lanciarsi insieme alla compagna di doppio e al resto dello staff.

