Errani & Paolini, Grand’Italia agli Internazionali 

Sara Errani e Jasmine Paolini volano nella finale del doppio femminile degli Internazionali Bnl d'Italia. Le due azzurre hanno giocato una partita perfetta, battendo 6-1, 6-2 Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk. I numeri indicavano le statunitensi decisamente temibili: teste di serie numero 8 e numero 9 nella Race con 22 punti di vantaggio sulle italiane, ma sul Centrale del Foro Italico si è visto tutt'altro. Errani e Paolini hanno subito staccato le avversarie, chiudendo in 61'.

E come se un grande regista avesse approntato la giornata, la vittoria è stata salutata dalle Frecce Tricolori, passate sul Foro Italico proprio al termine del match. Dal 2014 una coppia italiana non arrivava in finale a Roma, e con Roberta Vinci c'era proprio Errani: era la terza finale consecutiva raggiunta dalle “Cichis” (vittoria nel 2012, sconfitta nelle altre due). Per Jasmine è la prima finale 1000 di doppio in carriera, dopo la semifinale di Miami di quest'anno e le vittorie nel Wta 250 di Monastir 2023 e Linz 2024. Domenica, in finale, le italiane troveranno Coco Gauff ed Erin Routliffe, che hanno superato Xinyu Wang e Saisai Zheng 6-3, 7-6.

E oggi Bolelli e Vavassori

Oggi tocca a Simone Bolelli e Andrea Vavassori imitare le “sorelle azzurre”. La coppia italiana sfiderà Marcelo Arevalo (allenato dall'italiano Yari Bernardo e tesserato un paio di anni fa con il Tc Moneta di La Maddalena) e Mate Pavic (ex numero 1 del mondo nella specialità). C'è un precedente, con gli italiani battuti 6-3, 7-6(4) nei quarti di finale di MonteCarlo il mese scorso. I vincenti troveranno in finale Granollers/Zeballos o Bublik/Shelton.

Zverev per il bis

Domani la finale maschile vedrà Alexander Zverev cercare il secondo successo su tre finali al Foro Italico. Ieri il tedesco è stato a un passo dalla sconfitta contro Alejandro Tabilo, la sorpresa del torneo, che ha vinto il primo set 6-1 e ha portato il secondo fino al tiebreak. Poi sul 2-0, probabilmente ha pensato di poter vincere e un po' il braccino, un po' l'avversario, la partita è girata, fino all'1-6, 7-6(4), 6-2. Il secondo finalista è un altro cileno, Nicolas Jarry, che ha superato Tommy Paul 6-3, 6-7, 6-3. I precedenti tra i due vedono Zverev in vantaggio su Jarry 4-2 (2-2 sulla terra battuta)

Swiatek vs Sabalenka

Oggi, non prima delle 17, si sfideranno per il titolo femminile le prime due teste di serie, rimediando così alle diverse cadute fra gli uomini: Iga Swiatek (che ha vinto nel 2021 e 2022) e Aryna Sabalenka (alla prima finale qui). E' il remake della finale giocata due settimane fa a Madrid e vinta 9-7 nel tiebreak decisivo dalla polacca (che ha vinto sette dei dieci precedenti).



