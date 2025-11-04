VaiOnline
Tennis.
04 novembre 2025 alle 01:19

Errani-Paolini frenano a Riad 

Prima sconfitta per Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals di doppio, in corso a Riad. Nella sfida del “Martina Navratilova Group” hanno ceduto per 6-3, 6-4, in poco meno di un'ora e un quarto di partita, alla taipanese Su-Wei Hisieh e alla lettone Jelena Ostapenko. La coppia italiana affronterà domani nell’ultimo incontro del round robin Elise Mertens e Veronika Kudermetova, sfida decisiva per il prosieguo dell’avventura a Riad.

Mentre oggi alle 15, ora italiana, la Paolini si troverà di fronte la statunitense Coco Gauff, numero 3 del mondo: per Jasmine necessaria un’impresa per restare ancora in corsa per le semifinali, dopo la sconfitta nel primo match delle Finals.

Gli uomini

Nel 250 di Metz, parte bene Lorenzo Sonego (42 Atp) che supera il britannico Choinski (147 Atp) e giocherà oggi, non prima delle 18, una sfida tutta azzurra con Flavio Cobolli (22 Atp) per accedere ai quarti. Ieri in campo anche Matteo Berrettini (63 Atp), che ha superato il gfrancese Halys (84 Atp) in due set. In campo anche Passaro (129 Atp) contro il belga Blockx (102 Atp).

