Errani-Paolini domani in campo  per il titolo delle donne 

Parigi. Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno domenica la finale del doppio femminile al Roland Garros, secondo Slam stagionale. Hanno battuto in semifinale le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che avevano superato anche nel match per l'oro olimpico a Parigi 2024, col punteggio di 6-0, 6-1. Errani e Paolini affronteranno per il titolo la kazaka Anna Kalinina e la serba Aleksandra Krunic, che nell'altra semifinale hanno sconfitto 6-7, 6-3, 7-5 la norvegese Ulrikke Eikeri e la giapponese Eri Hozumi.

E la Errani, 38 anni lo scorso 29 aprile, prima del match con la sua inseparabile Jasmine, si era detta felice per il settimo titolo slam della sua carriera (ne vanta cinque nel doppio), quello conquistato con Andrea Vavassori mercoledì sera: «È bellissimo lavorare per questo ogni giorno. Grazie al pubblico, questo campo è speciale per me, ho grandiosi ricordi qui, ed è uno dei migliori tornei del mondo», le parole della giocatrice di Bologna.

La regina

Intanto si è definita la finale del singolo femminile: Aryna Sabalenka ha eliminato la polacca Swiatek che aveva vinto le ultime tre edizioni, e oggi alle 15 sfida Coco Gauff. L'americana da parte sua ha messo fine alla corsa a sorpresa di Lois Boisson, la francese partita dal numero 361 della classifica Wta e approdata dove mai avrebbe pensato il pubblico del Roland Garros, che l’ha sostenuta fino all’ultimo scambio.

