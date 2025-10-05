VaiOnline
Errani e Paolini regine a Pechino 

Pechino. Per il secondo anno consecutivo Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il "China Open" ( Wta 1000). In finale le azzurre, campionesse olimpiche, hanno sconfitto in tre set in rimonta (6-7, 6-3, 10-2) la coppia formata dalla giapponese Miyu Kato e dall'ungherese Fanny Stollar.

Già qualificate per le Finals di Riyadh, in Arabia Saudita, dove avevano già partecipato lo scorso anno, per Paolini ed Errani quello di Pechino è il quarto titolo quest’anno: le azzurre avevano già messo in in bacheca i titoli 1000 di Doha (cemento), Roma (terra) e quello del Roland Garros. «Ci siamo molto divertite in queste due settimane. Abbiamo giocato un ottimo torneo», spiega Sara Errani al termine della finale. «Sono molto fortunata di avere l'opportunità di giocare con Jas», aggiunge, «sappiamo quanto sia difficile impegnarsi in singolare e in doppio nel circuito. «Ringrazio tutto il team per il loro supporto quotidiano, e tutto il pubblico. È bellissimo giocare su questo campo davanti a tanta gente. Grazie per tutto l'affetto che mi avete mostrato», afferma la Paolini. «È stata una finale dura, siamo riuscite a rimontare. Grazie a tutti, al nostro team e a Sara, è sempre bello poter giocare il doppio con lei. Il suo apporto è fondamentale anche quando scendo in campo in singolare».

