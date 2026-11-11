La California porta bene, nelle ultime settimane, alle sportive italiane. Sara Errani e Jasmine Paolini avanzano per la prima volta alle semifinali delle Wta Finals, in corso a Indian Wells, dieci giorni dopo il titolo Wnba conquistato qualche centinaio di chilometri più a nord da Cecilia Zandalasini - omaggiata dall'amica “Sarita”, che si è allenata con la sua canotta delle Golden State Valkyries - a San Francisco.

Le due tenniste azzurre si prendono la seconda vittoria su due partite giocate nel gruppo B del torneo, battendo in rimonta Cristina Bucsa e Nicole Melichar Martinez con il punteggio di 3-6 6-2 10-7, assicurandosi anche il primo posto del girone. Forti della ritrovata chimica, le azzurre hanno saputo ancora una volta reagire a un primo set iniziato in svantaggio e chiuso con un doppio fallo da Paolini. Secondo parziale a senso unico a loro favore e decisivo match-tiebreak con sei punti di vantaggio che poi hanno amministrato, con qualche brivido, fino alla volée di Errani che ha sigillato il risultato e le ha spedite in semifinale: un risultato che, come coppia, non avevano mai raggiunto nonostante i numerosi traguardi. Alla certezza conquistata sul campo si è aggiunta anche quella matematica del primo posto del girone, grazie alla vittoria della coppia Siniakova/Townsend contro il duo Perez/ Schuurs - adesso eliminato e prossimo avversario delle azzurre in una sifa dal risultato ormai ininfluente.

Sorteggio Atp

Intanto oggi comincia con il primo atto formale a Torino l’edizione 2026 delle Atp Finals. Oggi dalle 12.45 al Grattacielo San Paolo si svolgerà il sorteggio dei gironi con gli otto singolaristi e le otto coppie divise in quattro fasce. In entrambi i casi gli azzurri (Flavio Cobolli e il doppio Bolelli-Vavassori) sono nella terza. Il romano non può incontrare Arthur Fils ma avrà uno tra Zverev e Alcaraz, uno tra Medevdev e Shelton e uno tra Jodar e Tiafoe. I gruppi del singolare saranno intitolati a John McEnroe e Ivan Lendl, quelli del doppio a Todd Woodbridge e Mark Woodforde. Domanica si comincia a giocare alla Inalpi Arena.

Le ton...Sinner

Intanto Jannik Sinner ha rivelato: «Sto cercando di rimettere massa muscolare. Qualche settimana fa mi sono operato alle tonsille e ho perso molto peso. Forse si vede dal viso. Ho fatto tutto ora per tornare ancora più forte di prima e speriamo che sia stata la decisione giusta», ha detto in un video della serie “Jannik Sinner Unfiltered” sul proprio canale YouTube.

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