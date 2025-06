Errani: «Così è dura smettere...» 

Roma. «Risultati come quelli delle ultime settimane mi danno voglia di continuare. Se gioco così è difficile dire “smetto”. Poi il singolo e il doppio sono molto diversi e gli anni si fanno sentire quando giochi da sola». Sara Errani, fresca campionessa a Parigi nel doppio femminile e misto, parla del proprio futuro nel tennis in un punto stampa al Foro Italico in vista del major di Padel a Roma dove ha ricevuto una wild card . A chi gli chiede se si augura di vedere un giorno il padel alle Olimpiadi ha risposto: «Lo spero tantissimo da un anno a questa parte, perché non inserirlo, sta crescendo tantissimo. Se lo mettono cambio subito (ride, ndr )». Poi in vista dell'esordio al primo turno del major romano ha detto: «Sto bene, sorprendentemente bene. Dopo certe vittorie di solito ti rilassi, io invece sono preparata mentalmente per giocare qui e sono felicissima». Parlando del rapporto col padel ha invece spiegato: «Giocarlo mi aiuta anche nel tennis, poi a casa in Spagna passo spesso da uno sport all'altro quindi per me non sarà un problema fare lo switch. Ma comunque qui non ho aspettative. Voglio vedere le più forti a che livello sono».

RIPRODUZIONE RISERVATA